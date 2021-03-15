中國女導演趙婷成為首位華人女導演爭奧斯卡

《第93屆奧斯卡金像獎》提名名單公布，其中本月初憑新作《浪跡天地》（Nomadland）勇奪金球獎最佳導演的華人女導演趙婷（Chloé Zhao），再下一城獲今屆奧斯卡提名！她亦成為奧斯卡史上首位華人女導演獲最佳導演提名。

若然趙婷順利於奧斯卡奪獎，她將會成為2010年女導演嘉芙蓮碧姬露（Kathryn Bigelow）之後，奧斯卡史上第2位最佳導演女性得主。獲最佳導演提名之外，她亦獲最佳改編劇本和電影提名。除了趙婷之外，女導演《超犀女王》的Emerald Fennell亦獲提名，成為奧斯卡史上最多女導演獲最佳導演提名。此外，美籍韓裔導演鄭一朔（Lee Isaac Chung）憑大熱韓語電影《農情家園》（Minari）獲提名最佳導演。

不過人紅多是非，趙婷獲金球獎之後，影片原定下月23日在內地上映，但早前卻突然傳出計劃有變，該片海報在內地各大網站相繼消失，就連上映日期也被刪去。有關方面未有解釋原因，但有網民推測與趙婷多年前接受外國媒體訪問有關，內容指自己年輕時在中國生活，到處都是謊言。去年她接受澳洲媒體訪問時又說：「現在我的國家是美國。」查實今次已非華人導演首次獲奧斯卡最佳導演提名，之前台灣導演李安曾先後3度獲提名，其中憑《斷背山》（Brokeback Mountain）以及《少年PI的奇幻漂流》（Life of Pi）兩度獲獎。