2021秋冬時裝周　揭示最新眼妝趨勢

2021秋冬時裝周近日完美落幕，仔細留意一下各大品牌的眼妝，便會發現今年的眼妝趨勢都比較浮誇大膽。而當中又以暗黑系黑色眼妝和玩味感強烈的彩色眼妝最搶Fo，現在就馬上帶大家看看這些天橋上的奪目眼妝，等大家可以充分掌握來季的眼妝潮流！

勁黑煙熏眼妝

在整個秋冬時裝周上，不難發現黑色眼妝回歸T台。其中Dior彩妝創意與形象總監Peter Philips就刻意運用黑色眼線筆及眼影為模特兒打造暗黑煙熏柔和眼妝，配以極簡的裸妝及淡色唇妝，感覺乾淨時尚得來，又不失神秘優雅氣質。

除Dior外，Chanel在今個秋冬時裝周上亦不約而同大玩黑色眼妝，運用黑色眼影及眼線框着雙眼，讓模特兒的眼神更Cool更具個性。再搭配簡單的底妝和唇妝，形成強烈對比妝感之餘，更展現出香奈兒女性的剛柔並濟魅力。

浮誇黑白貓眼

黑白色在潮界永遠長青，同時也是一眾時裝品牌最愛選用的大熱色。好似今回的時裝周，Givenchy就大膽地結合了這兩個色調，為一眾模特兒塑造型格眼妝。化妝師先用黑色線條框着雙眼，再於眼下畫上白色線，最後黐上假眼睫毛，便成功展現了誇張的舞台感和黑白對比強烈的視覺效果。

搶眼上揚眼線

Versace全新秋冬時裝系列用上繽紛色彩的幾何圖案和塗鴉設計，因此在模特兒眼妝方面，也畫上鮮艷的藍色及桃紅色上揚眼線，甚至刻意呈現較粗的線條效果，再配合Clean Skin底妝和自然唇色，就能完美演繹70年代復古Disco風味，同時在舉手投足之間展現系列的叛逆精神。

彩色幼眼線配黑色貓眼線

在2021米蘭秋冬時裝周上，Dolce & Gabbana的化妝師以80、90年代的數碼、多媒體世界為靈感設計眼妝，同時加入未來人工智能向Pop流行元素及音樂致敬。為了配合服飾系列的鮮艷塗鴉風格，模特兒畫上搶眼的彩色上揚幼眼線，再配搭同樣幼線條的黑色貓眼線和不同Sharp色唇妝，將悅目的造型呈現在大家眼前。