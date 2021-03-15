錢債肉償　甘願做風俗孃

欠債還錢天公地道，但係有啲人借完錢因為冇能力還，搞到下場淒慘！講緊嘅係日本AV嘅欠債系列作品，當中女主角嘅下場通常只有一個，就係要錢債肉償，畀債主享受美色，任人百般玩弄自己嘅胴體！

為愛下海

喺S1出品嘅《人妻因其摯愛的丈夫而落入風俗的原因》中，白滑巨乳人妻夢乃愛華嘅老公經營生意不善，搞到債台高築，後來債主追到上門，喺冇錢還嘅情況之下，債主見到愛華秀色可餐，於是先收番少少「利息」，要求阿妹同佢上床，之後仲強迫阿妹去做風俗孃賺錢還債。可憐嘅愛華為咗老公，只好每日都以自己嘅肉體滿足客人，任由對方魚肉！而阿妹對老公嘅愛極之偉大，令佢可以咬緊牙關捱落去！

潮吹大爆發

喺IN MAD推出嘅《每天交歡的肉體奴隸記錄》入面，由愛可奈身世都幾慘，因為屋企人唔生性，欠下債主德叔一大筆債，咁點算呢？阿妹惟有甘願成為鹹濕佬德叔嘅奴隸。每日德叔都會品嘗美色，就算雄風不振，亦會同可奈大玩拘束道具同震棒，搞到阿妹潮吹大爆發，滿足晒慾望先至停手。後來，可奈漸漸習慣咗呢種生活，更主動配合德叔，而且仲樂在其中。

以肉抵租

WANZ推出嘅《與房東進行乳液遊戲的貧困未亡人》，講述Julia嘅老公因為意外而身故，令佢頓失經濟支柱，唔單止冇錢開飯，仲冇錢交租！有一日，房東踩上門，見到Julia又索又好波，梗係唔會放過好機會啦，於是提出以肉抵租嘅建議，而阿妹苦無對策之下只好答應。房東嘅床上癖好有啲奇怪，就係一定Julia用大量乳液同潤滑劑，搞到全身都滑溜溜先至開戰！

簡評

無論係情債又好，錢債都好，欠人債始終都係要還，否則後果真係不堪設想，好似今日為大家介紹嘅作品咁，當中就反映出欠債唔還而出現嘅慘況喇！喺3部作品中，本仙最鍾意夢乃愛華主演嘅《人妻因其摯愛的丈夫而落入風俗的原因》，皆因阿妹愈來愈靚女，胸前對白滑水晶燈更係夠大又彈性十足，睇住佢畀男優百般撫弄雙峰，場面夠晒刺激！而作品亦有晒故事鋪排，講愛華為咗老公，被迫做風俗孃還債，故事比一般作品更完整，甚至可歌可泣。