擘面事件2.0！許廷鏗同華納反枱收場被消失

「巨聲」出身的歌手許廷鏗（Alfred）2017年約滿一手捧紅他的星夢唱片後不肯續約，跳槽過檔華納唱片，曾被指不飲水思源，結果遭當時星夢CEO何哲圖列入「不受歡迎名單」，從此絕迹無綫平台，Alfred與唱片公司不和的「翻版」事件再次爆出，據知他與華納吵大鑊擘面，將他在公司的官方宣傳貼文全部「消失」，甚至他個人的網上頻道短片全部要剷走。

Alfred當年在星夢被捧做「一哥」後，就開始不聽話，拒絕每次出歌都是唱劇集歌，寧願被「雪」都要爭取自由。最初跟華納傾約時，都出現過小風波，除要求有話事權外，又想自組製作公司，只讓華納擁有發行權，結果合約的事被hold住，其後才達成協議。

過去3年與華納的合作，聞說他與公司經常鬧意見，和好時公司也盡量滿足他的要求，2019年曾為他舉行首個紅館演唱會，歌曲都盡量由他自己決定，年初他在叱咤頒獎禮更首奪男歌手金獎，盛傳有人更恃紅生驕，日前就因為歌曲問題跟音樂製作部吵大鑊，對公司所有安排採取完全不合作態度，更私自接工作，令公司大為震怒，未約滿的他即時被掟入「雪櫃」。

他與公司擘面後消息在行內愈傳愈盛，4月ViuTV舉行頒獎禮，華納的官方宣傳貼文，叫歌迷踴躍投票支持旗下歌手，但貼文中男歌手許廷鏗徹底「消失」，有眼利的網友發現，即時留言：「牙醫呢？」而Alfred的社交網，原本貼有工作聯絡是華納音樂的宣傳部，最近發現已更改為自己的電郵地址。

就反目消息向華納查詢，問到是否將Alfred「雪藏」及已完約等問題，華納回覆東網說：「公司稍後有公布，其他不回應。」