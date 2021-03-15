Natasha Nice　古法混血　最強進口美乳

混血兒總係特別靚特別型，好似擁有古巴同法國血統嘅人氣脫星Natasha Nice咁，五官標致，而且仲有一對令男人流晒口水嘅美巨乳，難怪獲封為「最強進口美乳」，深受四仔迷熱愛。

瞞家人入行

提起Natasha Nice，唔少人都以為佢係歐洲脫星，更獲封「最強進口美乳」嘅稱號。不過咁講又唔算錯，因為佢喺法國出生，係古巴同法國混血兒，3歲時跟家人移居到美國加洛杉磯。由於家人管教甚嚴，加上當時佢嘅身形肥嘟嘟，所以同愛情絕緣。不過，佢性格開朗又幽默搞笑，人緣相當好。

至於點解佢會投身四仔界呢？高中畢業後，佢本來依從家嘅建議升讀大學，但卻覺得讀書唔係咁啱佢，反而對四仔演出產生興趣，覺得可以跟同唔男優交手，係件相當美妙嘅事，因此佢瞞住屋企人，為四仔片廠Red Light District演出《Cum Stained Casting Couch #7》。據片廠稱，雖然當時Natasha Nice嘅身材略為豐滿，但充滿陽光味加上一對白滑巨乳，認為佢相當有潛質。事實上，片廠冇睇錯人，Natasha Nice憑住呢部出道作不但大受歡迎，更吸引到其他著名片廠如Bang Productions、New Sensations、Naughty America等嘅注意，紛紛邀請佢演出，令人氣急升。

自我增值

能夠極速上位嘅原因，同佢對天然巨乳有相當大嘅關係，皆因當時美國四仔界掀起純天然美乳嘅潮流，而業界嘅巨乳脫星大部分都係後期加工，亦因為咁嘅緣故，令佢喺多個四仔頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」。隨住佢嘅身形愈嚟愈Fit，人氣亦不斷攀升，正當佢嘅事業如日方中之際，突然宣布暫別四仔界，原因係佢想提升技能同自我增值，於是重返校園，考取工商管理學士學位，希望將來可以開設公司。

直至2017年，佢終於復出，而且人氣更強勁，喺同年舉辦嘅Spank Bank頒獎禮奪得「最佳推車仔演出」、「最佳手藝」及「最誘人脫星」等3個獎項，2019年嘅XBIZ頒獎禮更獲得「年度網絡人氣脫星」。另外，Natasha Nice話喺重返校園嘅日子，雖然有唔少同學都認得佢，卻從未問過佢有關拍四仔嘅工作同私生活，所以跟呢班同學感情要好，至今仍經常聯絡添！

Profile

出生日期：1988年7月28日

身高：157cm

三圍：34E-27-37

Natasha Nice回歸四仔界後，表現更加勇猛，不但密密推出作品，狂野程度更比以前有過之而無不及。此外，佢喺社交網上亦相當活躍，除咗分享最新動向外，更玩埋感情問答信箱，為男女粉絲解答感情疑難。