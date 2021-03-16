【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月初四癸亥水成日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：開業、拜師、動土

忌：嫁娶、詞訟、治喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：4、5、8、0

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊

情緒起伏，易因小事動氣，小心因衝動惹麻煩。

金牛

求愛不應守株待兔，趁今天運氣好大膽表白吧！

雙子

財運不穩，得與失易因錯判形勢而出現逆轉。

巨蟹

事業運平平，做事要循序漸進，宜守不宜攻！

獅子

有點心不在焉，宜放慢工作步伐，避免出錯。

處女

愛情運佳，多機會接觸異性，單身者宜把握。

天秤

思緒混亂，待人處事要冷靜，以免人緣變差。

天蠍

輕舉妄動有機會犯錯，最好不要做任何決定。

人馬

面對事業要主動爭取表現機會，勿畏首畏尾。

山羊

公務纏身，要提起精神，提防事業不進則退。

水瓶

事業上欠缺方向感，不要把所有問題攬上身。

雙魚

自信心爆棚，事業迎來重大挑戰也應付自如。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）蛇 狀態差

鼠

桃花運非常好，單身者有機會碰上心儀對象。

牛

朋友帶來投資消息，但下注前必須做足評估。

虎

得好運眷顧，可憑新穎想法為事業锦上添花。

兔

創意十足，工作上可迎來展現才華的好時機。

龍

自信爆棚，以積極態度面對工作，上位在望。

蛇

是日沖煞，身心狀態欠佳，易因忙亂而犯錯。

馬

事業運不錯，跟同事多互動，有利未來發展。

羊

具領悟力與行動力，工作上可迅速進入狀態。

猴

過於堅持有礙事業發展，做事要懂得變通啊！

雞

處事有主見是好，但有時候也要跟同事商量。

狗

運勢好壞參半，做事循序漸進，可順利度過。

豬

生活難題層出不窮，令身心背負着沉重壓力。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

氣色難看要小心

人類對吉凶禍福的感應很強烈，猶如氣象探測儀，甚至比現在5G科技更加敏銳，而這個感應會顯示在面相上，這就是氣色。不論運程好與壞，都會有所提示，可在面上找到答案。

差的氣色有灰、蒙、塵、暗、滯。簡單的演繹，望落去好像污污糟糟，不太討好，又似燒烤時的炭灰，沾在面上一樣，無論怎樣也洗不乾淨，這就是差的氣色。這個時候要小心，因為運程走下坡，即是行衰運的徵象。如發現自己開始有這些難看的色澤，必須提高警覺，短期內不要在生活上有大變動，如轉工、搬屋，甚至移民，因運氣不濟，容易做錯決定，當然在不同的位置會代表不同的事情。

現在失業率高企，最重要是保住飯碗，眉與眉中間是印堂，印堂對上叫做「中正」，即額頭正中間，代表工作的位置，又名官祿宮。如果這位置的氣色暗啞，代表工作運勢疲弱，輕則吃力不討好、勞多獲少、頻頻犯錯，嚴重會被炒魷魚，失去工作。當下唯一可以做的，就是多做事、少說話，凡事謹慎，將出錯機會減到最小，努力爭取好表現，希望將劣勢挽回。

如果打算轉工，也要小心，因為這難看的氣色預示新工作也會做得吃力、困難處處，必須三思而後行。