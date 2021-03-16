同ViuTV對撼！《勁歌金曲》取替《流行經典50年》

曾志偉上任無綫副總經理兼掌管綜藝及音樂節目後，動作多多，繼完成「三大」唱片「破冰」任務，委任何麗全出任「星夢娛樂」行政總裁，最新節目調動將是全面革新《勁歌金曲》，取代播出近4年的《流行經典50年》。何麗全回覆東網時承認新版《勁歌》於4月11號起，逢星期日晚9時30分，會與觀眾見面，同時段將與ViuTV音樂節目《Chill Club》正面對撼，而《流行經典》則在4月4號播出最後一集。

主持了《流行經典》近4年的薛家燕，回應時坦言不捨得，在最後一集將會請來草蜢擔任嘉賓之一，她說：「繼EYT（歡樂今宵）後，我呢個都係長壽節目，做咗3、4年，自己都要休息吓，加上屋企都有喜事，自己就快做嫲嫲，好多嘢要準備。（唔捨得？）當然會，好多歌手都會唔捨得，計起上嚟都有成百幾二百名歌手上過嚟做嘉賓，佢哋好開心有呢個平台演唱，但我哋都好期待新嘅節目接棒，係要轉吓嘅，都知道新節目係《勁歌》，到時又可以睇到一班歌手演出，係好事！（壓軸一集請咩嘉賓？）有好多都想請，其中有草蜢，錄影嗰晚剛好係我生日，我會請一啲好朋友嚟，當係慶祝一下！」