東方日報C1：許廷鏗傳私下接Job　辣㷫華納被「人間蒸發」

「華納一哥」許廷鏗繼當年與星夢反目，再次與唱片公司吵大鑊，擘面收場！有人恃住叱咤男歌手金獎的光環，擺出超級巨星的姿態，更私下接Job，激嬲華納將許廷鏗直接掟入雪櫃並「人間蒸發」，歌唱事業岌岌可危！

「巨聲」出身的歌手許廷鏗（Alfred）早年由一手捧紅他的星夢唱片跳槽過檔，雙方關係決裂，曾被指不飲水思源的他，再次爆出「翻版」事件！據知，Alfred跟華納唱片擘面，聽聞有人恃紅生驕，對公司安排採取不合作態度，借歌曲問題跟A&R（藝人與製作部門）發難，加上傳聞有人私下接Job，令公司震怒，將他在公司官方宣傳貼文全部「刪除」，至於Alfred個人網上頻道相關華納歌曲的短片亦全部刪走，華納未有否認與他不和：「公司稍後有公布，其他不回應。」而Alfred至截稿前未有回覆。

曾暗寸星夢高層

當年Alfred與星夢不歡而散，盛傳他不聽話，拒絕唱劇集歌，寧願被雪藏都要爭取自由度，結果遭當時在位的星夢CEO何哲圖列入「不受歡迎名單」，自2017年開始絕迹無綫所有節目。早前Alfred主動爆料，指當年與同事發生錢銀轇轕，暗寸公司高層沒有好好處理，才令他決意離開。

雄心壯志的他一直想自組公司擁話事權。2017年，他與華納洽談加盟時，曾有人搞「小動作」，令到合約事宜一度「Hold」住，經過多番斡旋，才能達成協議。過去幾年，盛傳他跟華納經常鬧意見，但雙方也盡量磨合。公司除了給他好大自由度，讓他在歌曲、MV等方面任意發揮，亦盡量滿足其要求，2019年為他舉行首個紅館演唱會，年初他更首奪叱咤男歌手金獎，也算交出亮麗成績。

與同門分開坐

其實雙方關係陷入僵局有迹可尋！今年2月，華納一眾歌手返公司大合照，唯獨Alfred冇影；月初他們應邀出席ViuTV舉行的樂壇頒獎禮記者會，從座位表見到他與華納歌手竟然分開坐，令人莫名其妙，當日他與同門零交流，反而孖住寰亞歌手鄭欣宜一齊受訪。由於擘面消息在行內愈傳愈熱，加上日前華納官網轉貼ViuTV於4月舉行的「Chill Club推介榜年度推介20/21」為旗下歌手拉票，但貼文中許廷鏗離奇被「消失」，有眼利的網友發現，即留言：「牙醫呢」、「男歌手呢」、「係咪完咗約」等。而Alfred的社交平台，原本寫上唱片公司同事聯絡方法，也改為自己個人電郵地址，耐人尋味！

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