戴祖儀玩交友App冇仔吼！4位網紅玩出真愛

藝人戴祖儀有樣有身材家境仲要有米，偏偏感情世界就交白卷，所以惟求脫單，佢早前就用真身玩交友app，點知一個都match（配對）唔到，認真慘情！其實又點止戴祖儀吖，前港姐冠軍麥明詩都試過玩交友app，仲試過約出嚟見面，但最後都做唔成拖友！不過大家唔好畀戴祖儀同麥明詩例子嚇怕，其實都有明星、網紅用真身去玩交友App而成功收穫真愛，所以緣分嘅嘢真係好難講，最緊要係肯嘗試！

瑤瑤收穫靚仔Oppa

台灣女星瑤瑤（黃喬歆）用交友App認識韓國靚仔Oppa，佢透露男友到台灣發展事業，初初只係約出來食飯傾偈，經過3個月嘅相處，先開始正式拍拖，至今已經3年半！瑤瑤自言自己係幸運例子，因為好多女生都受韓劇影響，以為Oppa都係高富帥，充滿美好幻想，但事實同幻想係有差距，佢啲朋友就對韓男普遍差評，所以佢奉勸大家，玩交友App時要多加注意！

劉芒分享8年玩交友app經驗

台灣網紅劉芒用交友app長達8年，更成功同幾個男生拍過拖，依家就同一個港男Long D（長距離戀愛），雖然係Long D，但劉芒社交網有唔少親密照，原來港男定期會飛到台灣見佢，真係好Sweet！劉芒最近仲將玩交友app時點樣吸引異性嘅心得同網友分享，佢話：「第1張照片務必挑選戶外全身照，大方讓人看清楚真實面貌；第2張要挑跟3、4個朋友一起開心笑的團體照，因為這代表是個社交圈正常的人，但要確保照片裏自己最亮眼；第3張可以放旅行的照片；第4張建議放半身照；最後可以放跟自己性格最像的自拍照，讓看的人有循序漸進認識真實一面的感覺。此外，自我介紹一定不要太長，清楚說出重點就好。」

泰辣一見鍾情主動獻吻

台灣同志泰辣同於交友App認識嘅男友於2020年初結婚，兩人拍拖3年，認識過程都充滿戲劇性，泰辣分享道：「當時跟曖昧對象去日本玩，然而中途發生爭執，賭氣離開酒店卻不知何去何從，在交友軟件上問當地人該怎麼辦，沒想到正好遇到一個也從台灣去玩的男生，因而聊了起來，之後幾天也一直交換旅遊資訊。直到我要離開日本那天坐錯車沒搭上飛機，於是再度透過交友軟件求救，被對方友善收留，暫時住到這個人的下榻處。」當時泰辣對對方已經一見鍾情，更主動出擊鼓起勇氣獻吻，兩人最後更結埋婚！

李美萱3個月溝掂靚仔男友

台灣主播李美萱用3個月就喺交友App識到靚仔男友，而且順利結成夫婦！她透露為咗脫單用咗好多方法，唔止玩交友App，仲參加聯誼、上課程、聽講座，或是去健身、游泳、睇舞台劇，總之就係要增加認識男人嘅機會。

李美萱玩交友App都好認真，會喺傾偈過程中做筆記，避免同時間跟唔同人傾偈時講錯話。另外，如果遇到話題同方向唔一致嘅對象，佢會果斷放手，絕不浪費任何時間。如果遇到唔錯嘅對象，就會迅速約出嚟見面，了解對方人品同談吐。不過，佢都提醒大家要注意安全，最好約喺人多嘅地方，應約前要話畀朋友知時間地點，確保人身安全。

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