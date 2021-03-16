影后大熱嘉莉擔心自己奧斯卡冇提名：心情似坐過山車

英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）憑黑色喜劇《超犀女王》（Promising Young Woman）以大熱姿態提名今屆奧斯卡金像影后，今次是她相隔11年後再獲奧斯卡影后提名。

獲提名後她接受訪問時表示與老公於英國家中看提名公布，她直言好開心《超》導演Emerald Fennell獲提名之餘亦好擔心自己會不獲提名。她說：「跟住我個名到最後先公布。所以係噩夢。當佢哋公布最佳女主角時。我嘅情緒猶如坐真正嘅過山車。一到公布埋最佳電影提名後，我即時同Emerald視像交談，等我哋可以一同興奮周圍跳。」不過由於英國封城禁聚沒有特別慶祝。

除了《超》獲5項提名令她開心之餘，她亦表示好興奮影片《農情家園》（Minari）獲6項奧斯卡提名。她表示自己好喜歡該片，並認為導演鄭一朔（Lee Isaac Chung）以及提名男主角的Steven Yeun好出色，亦認為憑另1影片《曼克》（Mank）提名最佳女配角的雅曼達施菲（Amanda Seyfried）好值得獲提名。