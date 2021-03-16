尖沙咀精品住宅「柏寓」　歡迎住客攜帶同寵物入住

【特約報道】信和集團一直致力提供高品質住宅租務項目，多元化的物業面積、布局、價格、位置解決顧客不同的居住需求，而旗下精品住宅品牌「Sino Suites」的7個物業都位處都會核心地段，讓顧客享受便利及體驗非凡的都會脈搏。信和集團近年亦積極提升租務住宅設施，務求為租客提供最優質的居住體驗，不但於旗下租務住宅品牌「Sino Suites」及黃金海岸住宅增設家居智能系統，更精選個別物業，推「可攜帶寵物入住」服務式住宅，以達到市場需求。

位於尖沙咀的「柏寓 (The Camphora)」屬信和集團旗下租務住宅精品品牌「Sino Suites」的一個以時尚裝潢賦予舊建築活力的物業，是市面上少有的「可攜帶寵物入住」服務式住宅，租戶攜帶寵物入住「柏寓」，並不會額外徵收費用。從二樓起，「柏寓」所有單位均設有私人露台，而且寬敞明亮，為寵物提供更多活動空間。為了讓住客及寵物能更安心居住，入住前房間會進行深層消毒清潔，利用先進而且安全的蒸氣清潔程序滲透地氈及窗簾，清除細菌、污垢、灰塵、黴菌及病毒，而且清潔劑確保對住客及寵物無害，期望為主人及寵物提供最佳的居住環境。此外，「柏寓」更是歷史與時尚交滙之處，融會貫通香港的都市脈搏，本土歷史文化以及翠綠景色，於高層單位更可俯覽九龍區的城市綠洲---九龍公園全景。

信和集團租務部租務副總經理黎曉丹女士表示：「今年信和集團將於旗下租務住宅品牌 Sino Suites 及黃金海岸住宅全面增設家居智能系統，例如加入手機遙距控製冷氣機及燈光開關等智能元素，讓住客遙距調節家中狀態，回家後能即時體驗舒適的家居環境。同時，信和集團亦會積極陸續翻新物業，投放於物業增值的資金較去年同期增加15%，望進一步提升居住質素。另外，有見現時市場上大部分的服務式住宅均禁止攜帶寵物入住，但養寵的家庭愈來愈多，一個租期靈活、可攜帶寵物入住的服務式住宅對於一些正計劃裝修或等待收樓的養寵物人士是相當重要，所以信和集團旗下租務住宅品牌「Sino Suites」特意推出『可攜帶寵物入住』服務式住宅，迎合市場需要，亦相信這會讓物業更具優勢，為寵物主人提供選擇機遇。」

除了養寵物人士，亦有部分港人正計劃裝修、等待收樓或準備移民，需要短租期的居住地方，所以亦會選擇租期較靈活且優質的服務式住宅。因為疫情關係，港人開始適應居家工作，留在家中的時間變長，開始注重家居生活質素。所以過去一年，市場上租客類別有明顯轉變，租戶群由來港工作的外籍人士轉變為本地人士，而本地家庭或情侶對住宅租務的查詢亦較去年同期增加20%。由此可見近年不少人開始重審自身物業租約，認為是轉換居住環境的好時機，由原本居住於鬧市單棟式物業的住戶，傾向考慮搬入一些物業管理完善及空氣清新的居住環境。而信和集團正正提供多元優質租務住宅選擇，由租期靈活，位於城中熱點、四通八達及盡享地利的租務住宅品牌『Sino Suites』至空間寬裕、坐享壯闊海景及提供度假式生活的黃金海岸住宅，租戶可按其喜好，揀選最為適合的租務單位，享受理想生活。

同時，為配合整個市場的發展，信和集團會繼續提升各個租務住宅項目，並冀望於未來為市場帶來更多高品質的租務單位選擇。