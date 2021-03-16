即睇即學！BLACKPINK Rosé新歌MV妝髮

最近BLACKPINK成員Rosé推出個人專輯《R》，在首播的歌曲MV中以多個妝髮造型示人，在網上引來超高的討論度。（互聯網）

人氣女團BLACKPINK繼Jennie之後事隔2年多又有成員推出個人作品，粉絲可謂期待已久。成員Rosé的首張個人專輯《R》不但打破了女歌手的預購紀錄，主打歌《On The Ground》的MV在上周五（3月12日）首播當天在某視頻平台的瀏覽量就突破2,400萬，數字不斷上升，相當驚人。除了動聽歌曲外，有「澳洲野玫瑰」之稱的Rosé無論是在MV或是日常的造型都帥氣而美艷。雖然女團同款「螞蟻腰」不是人人能夠擁有，但同款妝髮就不妨試試！

【百變長直髮】

說到Rosé的髮型，不得不提那一頭極具仙氣的髮色，淺而亮麗的髮色令她更具個人特色外，亦顯得她的五官更精緻。不過除了轉換髮色，Rosé大部分時間會以長直髮示人，只偶爾把長髮電燙出不同捲度，塑造百變造型。

當她留着簡單長直髮時，也會借助貝雷帽、頭箍等不同髮飾，幻變出不同造型。另外，也經常以中馬尾、低幫三股辮和半束髮型示人，可鹽可甜、活潑可愛的感覺隨時轉換。在今次的新MV中，她更嘗試簡約版的公主頭，加上小花頭飾，天真爛漫中散發優雅氣質。

【同色系粉嫩妝容】

在《On The Ground》MV中，Rosé有一個極具少女心又型格的造型，在一片白粉色的花海中，身穿粉紅色蓬蓬緊身裙的她配上了粉色系妝容，眼影、唇膏與胭脂雙雙呼應，配上捲翹、靈動的睫毛和黑色眼線，既是公主亦是女王。

而在Rosé平日的妝容之中，亦經常發現同色系妝容的身影。例如利用淡粉色眼影配上揚眼線及根根分明的睫毛，再搭配粉系唇色，整體感覺就如人間小仙女。

【簡約深邃眼妝】

除舞台妝外，Rosé的日常妝容都是偏向Less is More的化妝美學，在臉上看不到層層疊加的感覺。透亮的底妝加上極淡的胭脂，內雙眼皮的她會掃上大地色系單色眼影，去消除眼皮的厚重感，讓雙目更加明亮有神；加上同色系的臥蠶，令眼睛看起來有自然放大的效果。眼妝的重點反而在輕盈而捲翹的睫毛和拉長眼部比例的眼線上。此外，在山根位置上亦會淡淡的掃上一層鼻影，令鼻子顯得更挺拔。為了配合髮色，她亦偏好以淺色的野生勾眉示人。