神話Eric與Dong Wan和好　SJ出新碟公開組合長壽秘訣

去年11月迎來出道15周年的韓國男團Super Junior（SJ），今日推出第10張正規專輯《The Renaissance》，隊長利特今早率領成員希澈、崔始源、藝聲、東海、神童、銀赫、圭賢與藝旭出席以線上直播形式進行發布會。

成員銀赫表示一直對推出大碟很有自信：「最近大家都經常出迷你專輯或單曲，而我們用心地製作超過10首歌的專輯，今次專輯也花了很多心機，希望大家喜歡。」問到最喜歡專輯中的哪首歌？希澈便指是主打歌《House Party》：「雖然大家都因為疫情而處於很艱難的狀況，但希望大家都不要忘記生活的點滴。」

問到作為「長壽組合」的他們有甚麼秘訣時，利特就表示：「和SM事務所續約是其一，最重要應該是社交網，雖然不能和粉絲見面的時間愈來愈長，但大家都正透過社交網製作不同的東西。」

至於出道23周年的元祖男團神話近日驚傳隊長Eric與成員Dong Wan鬧不和，Eric更指已有多年沒有跟Dong Wan聯絡，而Dong Wan今日發文指雙方因為很小的誤會而不再對話，令彼此的誤會變得愈來變大，而2人已和其他隊友見面並解開誤會，對透過社交網吵架而令大家感到疲累致歉。