好煮意：斯里蘭卡辣雞丁　另類風味

四川的宮保雞丁吃得多，不知道其他國家的類似菜式又如何？網民karenahmed在社交平台教大家一道斯里蘭卡風的炒雞丁，雞肉醃好後脆炸，方便定型。整個菜式醬汁就是靈魂，除用斯里蘭卡的辣醬和辣粉外，還有其他辣椒和調味料，煮勻後再將雞肉和番茄倒入鍋內拌勻，炒勻至醬汁濃稠便完成。香辣的雞肉富有層次，而且有濃郁的香料氣息，加入斑蘭葉後，辣中又滲出一點清香，有時間不妨挑戰一下。

材料：

番茄醬 3湯匙

醬油 2湯匙

斯里蘭卡辣醬 1茶匙

糖 1茶匙

雞肉粒 2.2磅

鹽 適量

胡椒碎 適量

斯里蘭卡辣椒粉 1茶匙

粟粉 1湯匙

洋葱件 1杯

黃辣椒圈 半杯

青辣椒粒 1湯匙

蒜 5瓣

薑 少許

肉桂粉 適量

紅辣椒粒 1茶匙

辣椒粉 半茶匙

薑黃 半茶匙

水 半杯

斑蘭葉 2湯匙

生粉水 1至2茶匙

番茄塊 半杯

做法：

1.雞肉加鹽、胡椒碎、斯里蘭卡辣椒粉 、粟粉拌勻，炸至金黃色。

2.燒熱油，加入洋葱、黃辣椒圈和辣椒粒炒香至變色撈起。

3.鍋內加點油，薑、蒜搗碎，和番茄醬、醬油、斯里蘭卡辣醬、糖、紅辣椒、辣椒粉、薑黃、肉桂粉、水倒入鍋內煮勻，加入香蘭葉煮1分鐘後，放入雞肉煮至入味。

4.最後加入生粉水、番茄、炒過辣椒洋葱煮勻便成。