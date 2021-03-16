好煮意：斯里蘭卡辣雞丁　另類風味

2021年03月16日 14:00
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    四川的宮保雞丁吃得多，不知道其他國家的類似菜式又如何？網民karenahmed在社交平台教大家一道斯里蘭卡風的炒雞丁，雞肉醃好後脆炸，方便定型。整個菜式醬汁就是靈魂，除用斯里蘭卡的辣醬和辣粉外，還有其他辣椒和調味料，煮勻後再將雞肉和番茄倒入鍋內拌勻，炒勻至醬汁濃稠便完成。香辣的雞肉富有層次，而且有濃郁的香料氣息，加入斑蘭葉後，辣中又滲出一點清香，有時間不妨挑戰一下。
    材料：
    番茄醬 3湯匙
    醬油 2湯匙
    斯里蘭卡辣醬 1茶匙
    糖 1茶匙
    雞肉粒 2.2磅
    鹽 適量
    胡椒碎 適量
    斯里蘭卡辣椒粉 1茶匙
    粟粉 1湯匙
    洋葱件 1杯
    黃辣椒圈 半杯
    青辣椒粒 1湯匙
    蒜 5瓣
    薑 少許
    肉桂粉 適量
    紅辣椒粒 1茶匙
    辣椒粉 半茶匙
    薑黃 半茶匙
    水 半杯
    斑蘭葉 2湯匙
    生粉水 1至2茶匙
    番茄塊 半杯
    做法：
    1.雞肉加鹽、胡椒碎、斯里蘭卡辣椒粉 、粟粉拌勻，炸至金黃色。
    2.燒熱油，加入洋葱、黃辣椒圈和辣椒粒炒香至變色撈起。
    3.鍋內加點油，薑、蒜搗碎，和番茄醬、醬油、斯里蘭卡辣醬、糖、紅辣椒、辣椒粉、薑黃、肉桂粉、水倒入鍋內煮勻，加入香蘭葉煮1分鐘後，放入雞肉煮至入味。
    4.最後加入生粉水、番茄、炒過辣椒洋葱煮勻便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/CL8NOpuBhX3/