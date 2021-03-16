鄭爽撫養權贏面大　知情人士爆關出錢最多事！

內地女星鄭爽「代孕棄養」事件鬧得滿城風雨，與舊愛張恒互揭瘡疤，由於內地嚴禁代孕，鄭爽被廣電總局列為「劣迹藝人」遭封殺，營造慈母形象為演藝事業復出鋪路，與舊愛展開爭取撫養權案。

有知情人士爆料，指兩個小朋友的代孕、生產費用等開支，大部分由鄭爽出錢，指為官司的關鍵優勢，比張恒贏面較大。有網友指鄭爽「出了卵子、付了代孕費、出錢開公司、借給張恒2,000萬元人民幣（約2,400萬港元）」，前後估計花費超過3,000萬元人民幣（約3,600萬港元），屬於「主要貢獻者」。有周遭朋友透露張恒誓要取回撫養權：「寧可一輩子不結婚，也要把孩子帶在身邊！」

而二人金錢糾紛案近日進入二審，張恒代理律師周俊提供兩人相戀到分手完整的時間線，據張恒的護照顯示，2018年12月至2019年1月張恒在美國找人辦理代孕，2019年9月、10月張恒與鄭爽分手，先前鄭爽和張恒父親的電話錄音便發生在這時期，隔月張恒又獨自飛到美國，辦理小孩出生前相關手續。2019年11月，鄭爽因借貸糾紛提告張恒，11月張恒所有銀行和證券帳戶都被查封，12月張恒再次飛往美國，陸續等兩個小朋友出生，2020年1月張恒回到內地，解決帳號被查封處理事宜，1月20日又回到美國，照顧兩個小朋友至今，律師周俊認為，鄭爽之所以提告張恒，目的是為了切斷張恒所有經濟來源，從別的方面逼男方棄養。

有指鄭爽於本月15日新增股權凍結信息，凍結股權標的企業為上海噶咕娛樂發展有限公司，該公司成立於2020年7月30日，所屬行業為廣播、電視、電影和錄音製作業，鄭爽為該公司唯一股東、實際控制人、最終受益人，被凍結股權共100萬元人民幣（約120萬港元），凍結期限為3年。