東沖有料到：曼谷酒吧熱潮回來了

大家看到這兩張相片，既不特別亦不起眼，就是很多人在酒吧前排隊等候入場，而酒吧內也有很多客人。背後並非想帶出有酒吧確診群組，或酒吧提供特別表演之類的訊息；實情是相片於曼谷Khao San Road所拍，拍攝日期是上周四。

眾所周知，Khan Sao Road一向是背包客的天堂，開設了很多平價酒店和酒吧，但疫情關係，泰國政府曾一度禁止賣酒，令這裏變了死城般，很多酒吧都關門大吉，而該處的酒店同樣水盡鵝飛，附近一帶十分肅條。不過，自從泰國政府於2月底開始容許賣酒後，酒吧當堂成了最受歡迎的地方，撇除會出現酒吧群組及有傳染風險這些考慮，鐵一般的事實是，一眾酒吧吸引了泰國人蜂擁而至。

就以Khan Sao Road為例，該處的酒吧已經全部恢復營業，沿路可聽到強勁的音樂，而相片中的那間酒吧N年前已是泰國人的熱門蒲點，重開後變得更受歡迎，客人擠得店內水洩不通，並有很多人在店外輪候。可別忘了拍攝當日不過是周四，時間是晚上8時，如果到了周末的話，情況實在不敢想像！

泰國現已開始接種疫苗，據講有些國家正在研究疫苗護照，若果這種護照能全世界相通後的話，相信一切很快便會回復正常，遊客可以到泰國，我可以回香港，大家隨時飛到全球不同地方。但願這種日子距離不遠吧！

胡慧沖