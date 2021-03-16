Porsche Taycan Cross Turismo　越野向

保時捷Taycan繼推出Sedan車型之後，現發表擁有越野性能的Cross Turismo車型，電動車戰線進一步伸延。Cross Turismo與Sedan車型上最大分別在於車頂的線條更長更平緩，後排頭部空間更多。

搭載四輪驅動和自適應空氣懸掛的全新越野型底盤，並配備專為砂石和泥濘路面而設的Gravel模式，同時離地間隙稍為升高，有助輕鬆應對不同路況。若另加裝Off-Road Design組件，更可將離地間隙一舉升高30mm，以應付嚴苛的越野地形，帶來更佳路面通過性。

全新Taycan Cross Turismo 跟Taycan Sedan一樣有4個版本，包括：4、4S、Turbo及Turbo S。均配備 93.4 kWh 升級高性能電池、前後電動馬達、800V高壓電池系統及後軸雙速波箱，高階版Turbo S，最大輸出功率及彈射起步超增壓功率分別為460 kW(625 PS)及 560 kW(761 PS)，完成0-100km/h加速僅2.9秒，極速250km/h。