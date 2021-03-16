曼聯迷陳家樂為接戲踩愛隊　有一樣死都唔做

英皇電影《不日成婚》日前舉行了優先場，不同場次各有特色主題，日前上演創意十足的「波友場」，邀得球星陳偉豪、陳肇麒及文彼得，偕一班球迷先睹為快，導演陳茂賢、陳家樂、衛詩雅（Michelle）、談善言（阿談）、朱栢康（朱康）、岑珈其及楊偲泳（Renci）現身答謝支持，場面熱鬧！

現場不少球迷穿上心儀球隊的波衫捧場，氣氛十足，支持曼聯多年的陳家樂當然不甘後人，既穿上愛隊波衫，更夥拍好兄弟岑珈其齊齊模仿球星般奴、普巴的入球招牌慶祝動作，力求先聲奪人；那邊廂，身穿利物浦波衫的衛詩雅，則氣定神閒地以美色力抗動作多多的家樂，「曼聯」大戰「利物浦」，一觸即發！

導演陳茂賢拆解英超兩大勁旅與《不日成婚》的微妙關係：「《不日成婚》改編自真人真事，我認識一對情侶，男生是曼聯球迷、女生則是利物浦球迷，由最初勢成水火，到最後水乳交融，各自都要放棄很多東西，我想將這段關係寫出來，放進大銀幕。」

戲中阿佳（陳家樂飾）與可怡（Michelle飾）正因為分別支持曼聯與利物浦而鬧出小風波，家樂表白心迹，自己也是個忠心耿耿的曼球粉絲，陳導演卻不時挑戰他的底線，營造出不少火花及笑位，家樂開玩笑道：「導演在對白方面，不斷出現踐踏曼聯的說話，我本人非常反對，甚至想過為這些說話而推戲……」Michelle笑着補充：「是不是因為片酬太高，所以決定繼續拍下去？」家樂回應：「坦白說，片酬並不是太高，但結果我都妥協了，因為劇本實在寫得太好，而且香港電影，一定要支持！只有一件事我堅決不做，就是導演有提議過，要我穿利物浦波衫，真的不可以！」

看導演與一班主角妙語如珠，可以想像拍攝現場一定充滿歡樂氣氛，家樂大爆《不日成婚》劇組一個小秘密：「我們有個『忍笑龍虎榜』，如果忍不住笑NG，次數最多那位演員，就要請大家食飯！」

朱康、珈其、Renci都猜測家樂「大熱勝出」，陳茂賢導演卻說，家樂憑一招力挽狂瀾：「本來陳家樂應該要輸，但他好醒，明明忍不住笑，竟順勢繼續演下去，然後解釋：『這是我的演技方法！』又真的拿他沒法！」導演補充，暫時仍在「點票」當中，誰是終極「忍笑」大輸家，尚是未知之數！