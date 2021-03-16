余德丞丁子朗預告三角泳褲鬥晒肌

藝人余德丞（Dickson）、丁子朗、戴祖儀及劉穎鏇等出席無綫新劇《青春不要臉》開鏡拜神。一眾演員以80年代造型亮相，丁子朗更以短褲仔大騷「長腿」，稍後他更要與Dickson穿三角泳褲拍攝落水戲，並笑言要開始操肌做準備，而「球場暈倒」事件後，Dickson首次以男主角身份拍劇：「冇問題，我尋日仲拍足16粒鐘，好精神！」

戲中2人扮演於屋邨長大的沙煲兄弟，結伴考進藝訓班但星途各異，他們指角色「抄襲」多位圈中前輩成長背景。Dickson說：「雖然得15集，但係製作好認真，唱歌同跳舞場面等包羅萬有。」子朗即接口：「開工1個月前我哋就要訓練，舞步仲難過韓團，因為2、30人一齊跳。」

問到有否親熱戲？子朗尷尬表示：「同祖儀有好多場，都拍咗啲喇，係人生第1次同拍檔最親密嘅距離。」至於Dickson分別與劉穎鏇及伍樂怡「兩姐妹」墮入愛河，不過講到艷福則不及子朗，他說：「佢哋係乾柴烈火，我哋呢啲淡淡然咋。」另外，子朗被追問緋聞女友林宣妤，他說：「有睇佢社交網，傾過偈。（佢打算點樣？）要問番佢。（依家咩關係？）咪好似我同Dickson咁好朋友囉。」