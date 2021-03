「凍齡女神」鍾麗緹嘅混血大女張敏鈞(Yasmine)遺傳媽咪嘅性感基因,不但擁有混血兒樣貌,魔鬼身材亦相當吸睛。呢日Yasmine又喺社交網大派福利,相中身穿紫色吊帶裙嘅佢,坐喺薰衣草園,大晒深長事業線,非常性感!佢仲留言:「Ready for Spring(迎接春天的到來)」有網民留言:「This is where bikini season begins(比堅尼季節開始了)」Yasmine以無奈表情符號,回覆道:「one of the many reasons why people follow me(這是其中一個人們追蹤我的原因)」