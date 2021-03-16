日本人氣眼鏡　聯名潮牌玩變色

從20年前於東京下北沢開設首間店舖開始，日本眼鏡品牌Zoff就一直堅守Japan Quality、Fast Service及Always Fresh 3大品牌理念，透過嶄新的服務體驗去顛覆傳統眼鏡行業文化，讓眼鏡不單止是一般矯視功具，更成為大眾日常配襯服飾不可或缺的單品。今年Zoff迎來20周年紀念日，就繼去年首度合作後再一次與熊谷隆志（Takashi Kumagai）主理的日本潮牌WIND AND SEA打造聯名系列。

全新一回Zoff x WIND AND SEA聯名系列共有4款鏡框設計登場，分別為Wellington（2款）、Boston及Oval，鏡框顏色及鏡片顏色總共組合出18款配搭，除了簡約易襯的玳瑁色及黑色外，更有淺藍、淺黃及透明鏡框等玩味之選。鏡片亦有灰、啡及綠色多種顏色選擇，而且部分鏡片更會因應紫外線強度而改變，鏡款於鏡臂位置採用了極光幻彩印刷技術加入WIND AND SEA品牌標誌，並附有專屬眼鏡布及眼鏡盒，更可配上眼鏡繩（需另購）使用，進一步加強潮流感及實用性。