勤力家政婦　房事都兼顧

好多僱主都嫌聘請嘅家庭傭工成日偷懶，唔夠勤力又唔夠落力。AV業界資深人士神仙乙就話，僱工都係血肉之軀，無理由要求對方好似機械人咁不斷工作唔使休息嘅，亦冇可能搵到個好似日本AV界嘅美女家政婦咁，勤力又周到，連男主人嘅生理需要都照顧埋囉！

洗衫又洗身

喺S1出品嘅《老年房東家的鄰家少女調教完成》中，美人兒三宮椿嘅運氣真係唔好多，同居男友因為被裁員，搞到經濟出現困難，仲冇錢交房租，於是年老嘅房東要求阿妹嚟屋企做家政婦，幫手洗衫打掃同煮飯。不過，房東成日唔着衫褲通屋走，搞到阿妹好尷尬，後來更愈來愈放肆，要求一齊沖涼，阿妹為咗賺錢只好答應。自此之後，老當益壯嘅房東幾乎每日都同阿妹上床，不過阿妹不但唔抗拒，仲覺得房東比男友更加厲害，令佢高潮迭起！

一女侍二夫

喺NEXT推出嘅《我的妻人擔任家政婦》入面，人妻新村晶喺一個相熟朋友介紹下，去到一個家庭擔任家政婦，主要負責照顧兩兄弟，大哥太郎游水手閒又懶到出汁，而細佬次郎則一副鹹濕宅男咁款。而晶妹對太郎情有獨鍾，每朝換上性感打扮叫佢起身，甚至竄入被窩吹奏一曲。次郎知道後相當妒忌，於是成日叫阿妹擒高擒低做家務，目的就係趁機會偷窺，後來更加狼到向阿妹上下其手，點知阿妹又好受落，仲主動同次郎激戰添！

開心至上

MAXING推出嘅《會員制預早3個月預約的家政婦》，講述木下日葵係一位喺家政婦經理人公司嘅紅牌之選，要請得佢返屋企服務一定要提前3個月預約，至於點解阿妹咁受客人歡迎？當然係有原因啦！佢打理家務相當用心，會主動為男主人用舌頭清潔全身，順便出埋火更不在話下啦！最重要係男主人只要有需要，隨時隨地都可以進行激戰，如果想嚟個3P亦冇問題，總之葵妹嘅服務宗旨係要令男主人開心，唔怪得咁受歡迎啦！

簡評

好多男人都希望有個女人幫手做家務，最好又索又好身材，而且仲可以解決埋生理需要，因此日本AV嘅家政婦就絕對能夠滿足到男人呢種幻想喇。喺3部作品中，本仙最鍾意木下日葵主演嘅《會員制預早3個月預約的家政婦》，一來葵妹俏麗又夠姣，二來佢服侍男主人嘅態度體貼又夠挑逗，而且仲唔介意玩3P激戰，夠晒精彩。