素顏張曦雯鬆身衫出巡　巨咪離奇消失

無綫小花張曦雯（Kelly）一直被網民視為「女神」，有樣有身材的她不時打扮性感騷激凸身材。早前她自爆與外籍男友Mark相戀2年多，感情穩定，更發展至同居關係，難怪名花有主的她懶得打扮！

素顏着鬆身衫

Kelly趁往深圳拍攝劇集《白色強人Ⅱ》前，日前撇下男友獨自現身中環購物，素顏兼鬆身衫上陣，豐滿上圍突然「失蹤」！當日下午約5時，她驅車前往該處停車場，泊車後即急急腳步往附近大廈，穿粉紅色卡通鬆身T恤的她雖然少女味大增，但埋沒了玲瓏浮凸的索爆身材，戴上口罩下更懶得化妝，平日一雙精靈電眼縮水之餘，亦顯得冇厘精神。

行商場冇斬獲

她於大廈內逗留個多小時才離開，並到附近商場逛了一陣，不過最終冇斬獲，兩手空空步往取車。沿途她低頭族上身，不停撳電話，似乎向男友報到。

另外，今日有網民晒出成功野生捕獲《白》劇演員的合照，相中見Kelly及唐詩詠齊齊以素顏上陣，而馬國明更以「四眼明」造型示人，陳豪盡顯親民，親自揸機自拍，期間Kelly近一度脫下口罩合照，明顯對自己的素顏超有信心。而Kelly網晒大合照報喜，宣布隔離完成。