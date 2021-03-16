Rocky Emerson　火辣型格　紋味十足

講到「紋」味十足嘅脫星，就一定要數近年人氣爆燈嘅Rocky Emerson，有四仔界紋身狂人之稱嘅佢，身上布滿各種圖案嘅紋身，更憑住一項「長」處，甫出道便成為四仔迷嘅焦點。

迷人長腿

有人話想喺四仔界成名，最重要係吸引到四仔迷嘅目光，咁先至可以喺短時間內谷起人氣，而喺美國三藩市出生嘅Rocky Emerson就能夠做到呢點。事關出道之前，佢已經從事成人直播，憑住身上大面積又華麗嘅紋身，成功吸引一眾網民嘅注意。問到佢點解紋到成身都係，佢解釋話每個紋身都係佢嘅最愛，例如貓、鳳凰、鮮花等等，而且對佢嚟講有特別意義。

除咗紋身令人留下深刻印象外，佢迷人嘅樣貌同高挑身材，同樣相當吸引，尤其係一對修長美腿，實在令人流晒口水，不過亦因為咁，當時喺成人直播中，要搵個比佢更高嘅男士做對手戲就相當困難，好彩都畀佢搵到個「最佳拍檔」，2017年8月更自拍四仔作品，並放上網發售，不但獲得極佳反應，同時引起四仔片廠嘅留意，結果喺2018年4月出道拍四仔。

最愛遊花園

佢先為多個四仔網站演出短片，之後同著名片廠Evil Angel演出人氣作《Gangbang Creampie #175》，唔少四仔迷都大讚佢外形夠火辣又有型格，同時又樣靚身材正，仲話冇見過咁靚嘅紋身。跟住落嚟佢演出嘅幾套作品，分別係Spizoo製作嘅《Pornstar's Guide To Getting Off》、Burning Angel出品嘅《Evil Oil》等，不但獲得極佳銷量，更喺2019年舉辦嘅Inked四仔頒獎禮獲提名「年度最佳脫星」、「最佳個性脫星」、「最佳胸部脫星」以及「最佳口愛脫星」，絕對係實力強勁嘅後起之秀。

及後，佢演出重口味嘅後花園作品，結果喺2020年嘅AVN頒獎禮奪得由四仔迷票選嘅「最誘人美股獎」，問到佢得獎感受，佢就話以後會演出多啲呢類題材嘅作品，原因好簡單，就係佢最愛呢種玩法喎！

Profile

出生日期：1991年12月12日

身高：191cm

三圍：32C-25-30

Rocky Emerson除咗係社交網分享自拍性感照外，亦會同粉絲交流傾吓偈，而且佢仲好Nice，有問必答，難怪佢咁受歡迎啦！唔知大家有冇興趣同阿妹交流吓呢？