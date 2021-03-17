【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月初五甲子金收日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：理髮、栽種、納畜

忌：放水、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、4、5、9

幸運顔色：紅

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊

很想爭取好表現，但太過自我易被身邊人圍攻。

金牛

大量工作積壓，與其埋怨，倒不如想辦法解決。

雙子

財運欠佳，勿沉迷玩樂或賭博，以免入不敷支。

巨蟹

可憑幽默談吐吸引異性，單身者勿錯失良機。

獅子

繁重的工作破壞了好心情，幸好有另一半支持。

處女

做事要用腦，否則埋頭苦幹也只會白費心機。

天秤

工作承受一定壓力，幸獲貴人助你渡過難關。

天蠍

易胡思亂想，遇到挑戰不必緊張，要相信自己。

人馬

難題接二連三發生，宜虛心聽取別人的意見。

山羊

投資運一般，勿急於下注，事前要掌握資訊。

水瓶

身心狀態欠佳，做事有氣無力，宜好好休息。

雙魚

正財運與偏財運俱佳，可望憑人脈關係獲利。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 人緣旺

（跌）羊 財運弱

鼠

得財全不費工夫，工作上要把握住好運氣啊！

牛

貴人為你的事業撐腰，可取得事半功倍的效果。

虎

精力旺盛，信心爆棚，魅力大增，事業可得益。

兔

有財來財去之象，處事要審慎，勿投機取巧。

龍

心情靚，人緣佳，工作表現得到別人的認可。

蛇

事業上不乏好主意，大膽提出，可獲公司器重。

馬

是日沖煞，要懂放下，以免情緒受負能量衝擊。

羊

財運弱，投資忌操之過急，勿聽信小道消息。

猴

理解力增強，趁機學習新知識有利日後發展。

雞

小人暗中搞鬼，工作費力卻得不到上司的認同。

狗

有勇於拚搏的精神，適宜落實工作或學習大計。

豬

桃花旺，維護好自身形象，容易吸引異性關注。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

春分開運養生

春分在古代屬於一個重要的節氣，又稱為「日中」、「仲春之月」、「日夜分」等，乃春季之中界線。由於當日的白晝與黑夜時間均等，而且古代以立春至立夏為春季，春分正正落在春季的第三個月，故就有平分春季之意。

春分因有白晝與黑夜平均劃分的特性，故人們認為春分代表「公平」、「平均」，所以民間會於春分當日校度量衡器具，取其「不偏不倚」的意思。

至於吃春菜的習俗則來自五邑，它是一種野莧菜，古時又稱為「春碧蒿」。每逢春分，全村的人就會採春菜回家，再以魚片滾湯，俗稱「春湯」，代表喝過春湯之後就可以闔家平安。

由於春分的特性是白晝與黑晚平均劃分，故這個時節的養生要點亦是以保持人體陰陽平衡為主。偏熱或偏寒的飲食均不適宜，例如在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，可加入薑、葱、酒、醋等溫性調味。相反，在食用韭菜、大蒜、木瓜等溫熱之物時，則可以配合蛋類同吃，以達到平衡的效果。

另外，古人相信春分是陽氣升發的季節，而人體的陽氣也有向上升的特點，故在春分時節梳頭，有助宣洩人體的鬱滯及疏散氣血，達到養生效果。