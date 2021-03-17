極速擺脫失戀陰霾　吳浩康秘撻33C郭思琳野外露宿

現年37歲的歌手吳浩康（Deep）與崔碧珈前年年底甩拖，分手後他自爆對愛情失去信心兼有陰影，但原來冧女有術的他已極速搵到新女友幫他走出陰霾，新登場的是現年34歲、被封為「格鬥女神」的郭思琳！Deep近年對運動型女生情有獨鍾，跟崔碧珈一樣，郭思琳同樣是「打女」，而且同是又靚又有身材，不同的是上圍較36G的崔碧珈「縮水」，看來他似乎「食滯咗」，變為「輕食」，轉口味愛上33C的郭思琳！

玩壁咚咬耳仔

日前2人被本報撞破拍拖，當日正值白色情人節，即使假日多人，但無阻他們慶祝佳節的興致！他們被發現在中環搭船出發到南丫島，見郭思琳化行妝以Sporty Look現身，未出發先殘爆的Deep戴上至愛的白色太陽眼鏡及常穿的短袖牛仔衫，他們更同樣把黑超戴在頭上，以情侶裝上陣！見他們各自孭住露營背囊，女方擺明投其所好，迎合近年愛上Camping的Deep！期間他見女友凍，更體貼地為對方搭上他的牛仔褸。

警覺性高的他們初時在碼頭企在最後排，Deep更使出「愛的壁咚」，並不時周圍望，當被途人點相後，他們即齊齊面壁用背脊對住人，又轉位企到密集的人群後面，但期間忍不住黐實咬耳仔，又耷低頭避開耳目。他們等到最後才上船，但甫到達即一支箭急急腳衝落船！

盡興玩完一晚後，翌日見郭思琳在社交平台Po出在南丫島的風景照，明顯仍在島上，相反Deep為掩人耳目，翌日晨早就Po出正化妝的開工相，但枱上的白色太陽眼鏡及身上的牛仔褸，正正出賣了他前一晚「度春宵」！

拍拖半年密密傳情

據知2人已暗撻半年，雖然看似毫無交雜，但其實是透過打拳這個共同興趣認識，因他們密冚戀情，故身邊不是太多人知道。但熱戀中的戀人收不住愛意，他們不時透過社交平台傳情，其中Deep在上月情人節發文，表面上祝大家情人節快樂，實際上就借歌詞冧女友：「如果可以你願意陪着我躲雨麼」，女友更不避嫌派Like！而郭思琳亦禮尚往來，不時分享愛情語錄示愛：「愛可簡簡單單，但不能隨隨便便，我的微笑可以給任何人，但我的心只可給一個人」、「沒有合不合適、配不配，而是你真不真心、珍不珍惜」，又掩飾不了正在蜜運的喜悅：「愛情難以遮掩，它秘藏在心頭，卻容易從眼睛裏洩露」