台妹灌油排肝膽石被插爆　揭黑歷史曾被運動員約炮

大家依家同心抗疫，對身心健康更為注重，當中就有唔少人搜索不同「民間方法」去幫助維持健康，不過方法效用同安全就因人而異，大家都唔好亂試。早前台灣網紅愛莉莎莎就拍片示範飲橄欖油嚟進行「肝膽排石法」民俗療法，點知就搞出事！

擁台灣國立清華大學學歷嘅愛莉莎莎，佢1個月前拍片推介大家利用喝橄欖油來進行「肝膽排石法」，除拍低連日飲唔同「淨化」果汁外，又影低自己先後飲下瀉鹽、橄欖油混合液等，言之鑿鑿詳述「排石」過程及身心轉變。不過隨即被台大兒科醫生「蒼藍鴿」痛批佢傳遞錯誤醫療知識，恐誘發急性膽囊炎、膽管炎，點知愛莉莎莎仍死撐拍片反擊，惟佢最後不堪壓力拍下道歉片，並將「肝膽排石法」片下架兼潛水。

雖然佢已跪低，不過網友未有就此放過佢，頻頻起底佢爆紅前嘅黑歷史，當中就被挖出佢2017年曾與好友於世界大學生運動會期間，特地前往選手村搭訕外國選手，更被嚟自墨西哥嘅選手約返屋企「發生某些狀態」，令愛莉莎莎直言：「啊！我不想被X啊！」不過片段亦見身穿吊帶背心仔嘅佢去到酒吧，不斷搭訕其他外國選手。

網友續爆出佢高中時係學校入面嘅風雲人物，大學時又被同學討厭，加上世大運嘅短片，即被台灣網友喪鬧係「X子」。不過今次事件隔咗1個月後，佢終於再蒲頭，剪走長髮嘅佢上載行山片講到明「要來洗白」，未知佢會否仲有機會繼續網紅事業呢？