Ryan無線發電機　唔怕無帶線

手機已經是個個不可或缺的配件，出門在外如果手機電量告急，真是令人非常不安，所以「尿袋」同時成為不少人的出行必須品，相信大家都有被充電線煩過，又或忘記帶/遺失充電線的問題，韓國Kakao Friends最近推出了兩款以Ryan為造型的無線叉電器，一箭雙鵰，可愛超實用。

第一款是「Ryan吸盤無線叉電器」，重點在於Ryan背後的16個吸盤，可以將其吸附在手機的背面同時進行無線充電，兼備手機支架的用途。另外它亦保留了有線充電的功能，可以為不同品牌、型號的手機、藍牙耳機等充電，最高支援高達10W的無線充電和高達18W的有線充電，容量是10,000 mAh，相當夠用。