Ryan無線發電機 唔怕無帶線
2021年03月17日 10:00
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手機已經是個個不可或缺的配件，出門在外如果手機電量告急，真是令人非常不安，所以「尿袋」同時成為不少人的出行必須品，相信大家都有被充電線煩過，又或忘記帶/遺失充電線的問題，韓國Kakao Friends最近推出了兩款以Ryan為造型的無線叉電器，一箭雙鵰，可愛超實用。
第一款是「Ryan吸盤無線叉電器」，重點在於Ryan背後的16個吸盤，可以將其吸附在手機的背面同時進行無線充電，兼備手機支架的用途。另外它亦保留了有線充電的功能，可以為不同品牌、型號的手機、藍牙耳機等充電，最高支援高達10W的無線充電和高達18W的有線充電，容量是10,000 mAh，相當夠用。
喜歡迷你的就不如睇睇第二款「Ryan對接充電電池」，直接插在手機的充電位即可使用，不但體積小，重量亦只有110g，充電、玩機兩不誤。不過其容量只有4800mAh，設有Type C和Iphone 8針插頭兩款，只可二選其一，買之前要睇清楚啦！這兩款充電器都在Kakao Friends官網(https://bit.ly/3bN5xWL)有售，價格為49,000韓圜（約HK$339）和39,000韓圜（約HK&269），有人要把發電Ryan帶回家嗎？