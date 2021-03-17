黃妍晨早流流開直播　專程造咖啡豆推新歌

歌手黃妍（Cath）推出新歌《天光前》，為配合新作，她早上特地來到咖啡店進行直播活動，除了用歌聲為上班族打氣外，又親手沖製由她特別安排、從台灣空運抵港的「天光前手沖咖啡」。除了新歌外，她又唱出《遲起的鳥兒有蟲吃》等歌，更特地帶同「新歡」粉藍色電結他到場。唱完歌後便開始派發咖啡活動，一向愛飲咖啡的她特地邀請專業人士為她調配咖啡豆：「今次特登搵咗個相熟嘅台灣咖啡老師造豆，之前佢為我首《偷時間的人》造過咖啡豆，由於今次首歌又係喺台灣寫，就諗住畀大家可以回味一下台灣味道，所以就請老師就住《天》去做一隻咖啡豆，我試飲過，非常好味！佢真係帶酸酸地，好似追夢好辛苦、有啲挫折嗰種感覺，但最後又有啲回甘，就好似你追夢時得到嘅滿足同快樂咁。」見到大家捧場她都很開心。

講到「天光前」的相關事，她覺得天光有新開始的感覺：「因為天黑好有一個人獨處、好孤單、好寂靜嘅感覺，但天光就好似成件事開明咗，尤其是當你見到天光嗰一下，個天好靚，心情都會變得好好！」問她之前可試過等天光睇日出？她表示：「我好少喺香港特登起身睇日出，只係試過失眠時見到天光，不過有個幾難忘嘅睇日出經歷，當年我大學畢業旅行，因為錢唔多，就同朋友買通宵巴士車飛，由巴黎落法國南部，諗住用坐車嚟慳1晚住宿錢，點知架巴士比預定時間早咗到，我哋4、5點已經到達，造就到我同個朋友坐喺巴士站度睇日出，等到天光再去住宿嘅地方，雖然要捱住凍睇，但經歷係幾難得嘅！」