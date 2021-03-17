【咁勁冇人講】世界級錦鯉池　有幾勁爆？

錦鯉身價，平養可幾十，貴養可千萬，誇過海鮮。養錦鯉的魚池，更不能失禮，講究起來，造價隨時也過百萬。已入行10年，去年剛開始有自己魚場的「明鯉軒」負責人徐家明，是香港僅有5位「全日本錦鯉振興會」會員之一，不但養錦鯉經驗豐富，他更承接過不少錦鯉魚池工程，對錦鯉瞭若指掌。

錦鯉千萬身價秘密

究竟現時錦鯉身價，可以有幾誇張？徐先生：「世上最貴一條錦鯉，就是2018年時以破紀錄價超逾2億日圓賣出的『S傳說』，相當於現在港幣1千4百萬！」當年拍賣前的S傳說，早已是下屆東京大賽的冠軍大熱，故此競投特別激烈，結果牠由中國團和錦鯉養殖場場主周團章先生奪得。

一條錦鯉，為何能變成天價？徐解釋：「一條錦鯉要養到比賽級那麼貴，首先是不能死，養到中途牠亦可能會變形、甩色、長出雜色、生病影響了生長或身型不達標，總次要養出一條好魚，其實3成講養功，7成靠運氣，一條好魚背後，可能已經淘汰了很多很多的魚；就是日本第一的阪井魚場，有過百條種魚，也可能要幾年才出到一條『傳說級』錦鯉，可想而知有多難。」

最勁魚池在天水圍

其實香港也有很多「勁」錦鯉魚池，徐生也造過不少成本過百萬的，無論石景用甚麼石、花園怎配合、魚池的裝飾都非常講究，可是它們大都是私人魚池；而公眾能看到，規模又夠大的，徐生話天水圍「龍園」算是最好一個：「無論是魚池的花園設計、魚池配套、水清度，龍園都非常之好，最重要是它有一隊街坊團隊，大家合力打理一個魚池，是所有街坊的努力。」

徐生話築建一個錦鯉魚池，不像一般水泥工程，當中最重要其實是設計：「一個魚池最重要的是過濾的設計，造前還要考慮到將來魚池的保養和維修，這是非常重要的。過去就曾有客人自己找人築了個魚池，發現有問題，之後找我去看，才發現那個過濾根本完全負荷不到魚池的運作，結果才3個月，就要拆掉重新再造過。」

世界各地 超勁錦鯉池

放眼世界，錦鯉愛好者那麼多，超勁錦鯉池自然也不會少，以下可能是世上最靚的幾個：