無得飛去外國睇櫻花，香港嘗櫻的地方又有限，人多又迫到無處容身，與其和人迫，倒不如疊埋心水去「嘗」櫻。趁賞櫻時節，有餐廳推出不同的櫻花菜單，除了傳統和新派的日本料理，其他還有甜品、飲品等都加入櫻花元素，讓大家全方位品味春日之櫻。

日式午餐

提到賞櫻花，日本肯定是港人首選，未能遊日，不如來個日式櫻花盛宴。尖東千禧新世界香港酒店日本餐廳嵯峨野由現時至4月推出「花見」櫻花特色午餐，日籍總廚苗加昌彥師傅以櫻花及各款日本時令食材入饌，雜錦季節拼盤內有西京醬燒銀鱈魚、日式煎雞蛋卷、小糯米糰、浸煮春菜、醃製雞肉伴海蜇、燒牛肉伴薯仔沙律、松葉蟹肉伴蟹麵豉醬和檸檬汁煮番薯等多款小食，另外還有時令刺身、日式炸蝦伴雜菜、雜錦魚生飯等，甜品則選用日本櫻花葉製作的櫻花布甸及櫻花雪糕，分量十足。指定會員在指定日期享用，更有75折優惠。

創意日饌

傳統日本料理外，富創意的日式菜亦很受年輕人歡迎。中環的巴西日本餐廳Uma Nota由現時至5月逢周末及公眾假期推出櫻花早午餐。餐廳和Okra合作，推出不同的春日新菜，當中除包括3款全新口味的檸汁醃魚生、創意蕎麥麵壽司、三杯酢羊扒配味噌秘魯串燒醬等，邊吃邊來一杯加入櫻花味利口酒和櫻花調配的Hanami Highball，配上店內的J-Pop音樂及櫻花布置，客人會有身在日本的感覺。最後享用櫻花水信玄餅和櫻花梅子抹茶芝士蛋糕，完滿結束這次美味旅程。

甜美周末

面對琳琅滿目的甜點，女士的自製力即時失控。尖沙咀馬哥孛羅咖啡廳推出的春日櫻花下午茶自助餐，當中就有一系列甜品以櫻花入饌，包括櫻花乳酪芝士蛋糕、櫻花杏仁豆腐、櫻花士多啤梨卷、櫻花石榴慕斯蛋糕外，日系風格還有櫻花綠茶紅豆奶凍、櫻花清酒水晶糕、櫻花大福等，讓人花多眼亂，女士和小朋友們必停不了口。

櫻花窩夫

雖然瑞典沒有櫻花，但就有「窩夫日」，每年3月25日是當地的聖母日，瑞典文中的聖母日和窩夫日發音近似，當地人多會吃窩夫應節。本地瑞典家具品牌IKEA結合春日櫻花和瑞典風格，在這個3月推出限定的櫻花味乳酪配心形窩夫，微酸的乳酪滲出陣陣櫻花香，再加上心心造型，好啱女士打卡。

綻放花果香

想留在家中賞櫻之「味」，也是有辦法的。Starbucks by NESCAFÉ Dolce Gusto推出春日限定櫻花士多啤梨牛奶咖啡的咖啡膠囊，或可滿足你願望，出品選用阿拉比卡咖啡豆製作，味濃有層次。奶泡膠囊沖泡出粉紅色的櫻花士多啤梨奶泡，既加強漸變色的效果，又能感受到櫻花和水果香，用來止止旅行癮，或者有用。