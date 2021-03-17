大幅改動上串流　《正義聯盟》導演剪輯版影評盛讚

DC超級英雄集結片《正義聯盟》（Justice League）於2017年上映，該片製作一波三折，導演薩克薛達（Zack Snyder）由於前作口碑不一，失去華納電影公司信任，借他養女自殺為契機，即使電影已經拍完大半，也讓他「請辭」。電影由DC對家漫威《復仇者聯盟》（Avengers）導演Joss Whedon頂替執導，重拍大部份場面，加入大量爛Gag，令作品風格不倫不類，加上華納高層為趕及分到分紅，下令電影在後期製作粗糙情況下急就章上映，結果電影劣評如潮。

DC迷於網上發起讓薩克薛達版本的《正義聯盟》面世，華納一直否認其存在，但在DC迷與行內人士鍥而不捨的多年努力下，華納終於撥款讓薩克薛達推出導演剪輯版，完成特技鏡頭，重新配樂，甚至補拍加入謝勒力圖（Jared Leto）飾演的「小丑」與賓艾佛力（Ben Affleck）飾演的蝙蝠俠碰頭。

長達4小時的《薩克薛達之正義聯盟》將於香港時間明日下午3時上架，影評人先睹為快，大部份都讚新版出色，角色有更深入描寫，場面變得史詩式，比2017年版本好得太多。

薩克薛達受訪時，被問到導演剪輯版有甚麼新元素是他最喜歡的，他回答：「我鍾意見到閃電俠Barry Allen少少日常生活嘅片段。我鍾意閃電俠倒轉時空嘅一段，真係超迷幻。我諗成部片都好迷幻，例如鋼骨喺佢腦部世界時。我鍾意見到蝙蝠俠Bruce開始慢慢步向光明同理性，有信心世界會變得更好，而唔係認為未來一定會更加黑暗。呢個係Bruce一個好重要嘅轉變。」

談到「小丑」的追加場面，薩克薛達表示：「當我知道DC唔會再搵我拍落去時，我最大嘅遺憾係一路都冇蝙蝠俠同小丑碰頭嘅場面。呢個對佢哋嚟講都好重要。佢哋都有好多部片冇遇上。對我嚟講咁樣唔合理。所以我想補救。本來我哋唔想話畀其他人知。我同謝勒傾完，話會搵佢同阿賓一齊，喺我後院補拍，然後偷偷加喺套戲入面。咁我寫完個劇本後，電影公司原來都畀我哋正式拍。」