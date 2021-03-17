【娛刺撈飯】藉慈善呃錢？幫江嘉敏大平反！

有名自然有利，呢個道理大家都明，好多藝人都利用高人氣高知名度去做生意，近年最矚目同最成功嘅，梗係創立美容王國嘅楊秀惠啦，5年賺1億呀，真係恨死隔離。香港面對疫市租又貴，開網店已經成為主流，阿Sa嘅護膚品牌喺網上就勁Hit。但江嘉敏間網店，反應就真係爭啲，究竟邊瓣出錯咗？

TVB「話題女王」江嘉敏，舊年年月尾開咗間賣化妝品、衣物同日用品嘅網店，賣出Product所得到嘅錢，會捐畀有需要嘅人同埋機構。喺各大傳媒幫手催谷之下，間Shop開咗3個月，依家剛啱有過千Followers，對比番同佢本尊個Page有成33萬粉絲，又係爭得遠咗啲，江粉你哋去鬼晒邊呀？

唔少花生友都寸江嘉敏個名唔值錢，但係Sorry，大家真係捉錯用神。呢間Shop好明顯係江嘉敏遊戲之作，佢初心只係想將一啲，多咗出嚟或者用唔着嘅物件，去賣畀有需要嘅人，咁樣一來環保，二來收益可以做善事，簡直係三贏局面。如果江嘉敏堅係要經營二手店平台，介面設計同埋售賣嘅商品，肯定會精美同埋講究好多，到時吸引力肯定幾何級數上升。

再碌埋網店個Page，係完全見唔到江嘉敏個靚靚嘜頭，連1張相都無，大家只要諗一諗，就會知道呢間網店完全唔可以反映佢嘅真實人氣。睇番佢喺自家IG，求其出張賀年相，都有7,600個Like，新近同FYY嘅破冰相，Like數更加去到1.3萬，「江嘉敏」3個字點會只值1,000個Followers？

同埋有人質疑，佢利用呢個平台去歛財，就更加係黐線。睇番入面嘅Product，根本冇表明賣幾多錢，由得網民自由出價最後價高者得，唔少都係以三位數，甚至兩位數成交；江嘉敏斷估都唔會自己去Run個Page，即係佢要出糧畀人去經營呢個平台，睇番2月只係得21件Product上架，一個月賣得嘅價錢，根本連人工都Cover唔到，邊個天才會諗到呢啲呃錢絕橋呢？

呢個世界係有好多站在道德高地嘅鍵盤戰士，最叻清算質疑抹黑，其實憎一個藝人係個人選擇，但要去鋤死眼中釘，至少都要Make Sense先啦。但話又說回頭，江嘉敏的確係可以果斷啲，早啲決定將善款捐去邊個慈善機構，列明銀行單據收條，大大張Statement清清楚楚，就可塞住網民把口啦。

江嘉敏依家日夜為新劇工作，明顯係上緊位；但見報通常係是非嘢，畀呢啲新聞扯住後腳就唔抵啦。佢最近畀無綫欽點做《解構心機女》主持，唔少Haters都覺得佢係心機女，外表清純但係勁重心計，但做得呢行解釋咁多都冇用，江嘉敏應該更畀心機做嘢、更畀心機去待人接物，將成擔心機擺喺實事上面。網上風評好死架啫，負評一晚可以變正評，你話係咪先？