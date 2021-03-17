百萬歐元包一周O'Pari 　豪在瓣瓣掂

包船一星期的費用高達100萬歐元的「O'Pari」，為船廠迄今為止最大的遊艇。（互聯網）

位於巴爾幹半島南端的希臘，被愛琴海、地中海包圍，是一個以海島度假見稱的國度，不少旅客都會乘搭豪華遊艇觀光，為當地遊艇製造業帶來了發展的契機。像今次介紹的「O'Pari」，出自當地超級遊艇生產商Golden Yachts，設備先進，裝潢奢華，配套媲美五星級酒店，充分凸顯品牌對遊艇質素的極致追求。

可行駛8,600海里

包船費高達100萬歐元（相當於927萬港元）一星期的「O'Pari」，為船廠Golden Yachts迄今為止規模最大、造工最複雜的遊艇，由來自意大利羅馬的Studio Vafiadis負責內外造型設計——流線型的船身長達95米，尖長的船首貌似箭頭，襯以典雅的象牙白色，大方耐看；內部布置則走歐陸風格，以大地色系為主調，配上可調校光暗的天花燈槽，營造出舒適的氛圍，再加上船艙安裝了大量一體化玻璃舷窗，提供極佳採光效果。

性能方面，它的動力來自兩台Caterpillar 3516C-HD引擎，馬力達6,772hp，最高航速可達18節，而且航行的穩定性超強；若以16節的巡航速度前進，可行駛8,600海里，加上船身以堅固的鋼材為主要材料，可讓船主作遠程航行，游走世界每一角落。

足夠20位乘客入住

作為一艘超級遊艇，「O'Pari」分為5層甲板，各有不同設施，其空間之廣，足以跟私人郵輪相提並論！舉例，飛橋甲板設有露天按摩池、頂層甲板可於入夜後變成戶外電影院、上層甲板可找到半開放式用餐區。另外，船頭設有直升機停機坪，船尾則為休閒養生區，內有按摩室，可在此享受水療和桑拿，而船尾兩側還搭建了梯級，可通往海灘俱樂部，方便乘客躍進大海暢泳。

房間方面，船上劃分了13間客房，包括主人套房、VIP套房、雙人套房，可供20位乘客入住，全部都配備獨立衞浴設施。船員艙則可容納最多29名員工，足以應付長距離海上旅程。

規格表

船長：95米（約312呎）

船闊：13.8米（約45呎）

吃水：3.6米

總噸位：2,743噸

油缸容量：326,920升

水缸容量：65,500升

引擎：2 × Caterpillar 3516C HD

巡航航速：16節

最高航速：18節