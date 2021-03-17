相隔6年再出舞曲　鄭欣宜嘆年紀大一身濕

歌手鄭欣宜（Joyce）日前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，跟許文軒大談相隔6年再推出跳舞歌曲《@princejoyce》的感受，自稱「姐姐」的她笑言有變老，每次跳完都需要「回氣」︰「2015年出《你瘦夠了嗎？》，6年後再出跳舞歌，真係發現姐姐老啦！姐姐吃不消！首歌跳一次已經出晒汗，要畀時間抖抖先可以再嚟！睇到同6年前嘅分別，不過都係好事，提醒我唔好鬆懈，更加需要喺空檔磨練，曲不離口，舞不離手！」

Joyce直言跳舞對她好重要，因為跳舞期間學識欣賞自己，又自爆去年年頭飛日本東京學跳舞3星期跳出框框︰「本身我覺得自己好怕醜，會好驚接觸人，因為覺得自己咁大舊去跳舞，仲要喺咁多人面前獻醜，好肉酸、怕畀人笑！而且我又唔係跳得叻，只係鍾意跳舞，所以今次去學跳舞，最寶貴嘅係跳出自己個Comfort Zone，挑戰人群恐懼症！」

談到新歌MV造型，她說：「不嬲對自己身形冇乜信心，但MV多套衫係貼身One Piece嘅衫，冇得遮掩，肥膏要出嚟就出嚟！多謝Stylist畀咗勇氣我去試。首歌咁霸氣，而且好配合埋個主題，叫人唔好在乎別人嘅眼光，所以自己都要親身去嘗試！」