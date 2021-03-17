法式蛋形喇叭　內外全面升級

法國音響品牌Devial​​et雖然歷史唔算悠久，但憑着一個鵝蛋形Phantom系列喇叭已經享譽全球，最近廠方推出全新Phantom I，內外全面升級，一齊睇睇！

Phantom I外形沿用同系的鵝蛋形設計，全機只有一個電源插口，外觀流線統一，極富科幻感。顏色有霧黑和霧白2種選擇，並設有標誌性面板，以測試的108dB功率為例，就用上鍍金側面板，看上去更加高貴。它的尺寸為252 x 255 x 342mm，以一體式喇叭來說尚算容易擺放，惟留意重量達到11.4kg，搬動時頗為吃力，所以選定位置後就不建議隨便移動了。

Phantom I內建Devialet新一代音頻處理晶片，將訊號處理和放大技術嵌入SoC晶片內，提供更佳的聲學及散熱表現，能源效益更比上一代Phantom高4倍之多。音色方面，它配備了多項優化技術，當中「揚聲器有源匹配技術 (SAM) 」有助減低失真；「心跳式低頻爆炸技術 (HBI)」帶來圓渾低音；「高效球體引擎 (ACE)」令聲音線性擴散等等。試聽Billie Eilish的《Bad Guy》，音色通透，低頻衝擊力令人為之一振，播放時更會看到震膜強勁震動，帶來連觸感也感受到的澎湃音色！

喇叭的智能技術亦相當Update，例如對應AirPlay2方便連接iPhone，可經專用App配置房間模式，兼容《Spotify》、《BubbleUPnP》及《mconnect Player》等應用程式等。跟機仲送一個圓形遙控，轉一轉外框便可調校音量，實用有型！