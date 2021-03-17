用IZ*ONE解散事件出題　張聖圭被粉絲鬧爆

韓國Mnet選秀節目《Produce 48》出身的限定女團IZ*ONE，將於下月正式解散，而她們日前舉行了解散前最後的演唱會，成員都不捨爆喊，不少粉絲都對組合解散表示心碎，而節目主持人張聖圭今早在電台節目中用IZ*ONE解散一事出題，引起不少粉絲不滿。

張聖圭在節目中播放IZ*ONE和法國樂隊Daft Punk的歌曲，並叫大家猜兩隊組合的共通點，而正確答案就是「解散」，節目播出後，大批IZ*ONE的粉絲留言表示不滿：「IZ*ONE還沒解散，很多粉絲都好傷心，這不是太過分嗎？」、「完全沒有顧及他人的感受」，更有粉絲發短訊到電台投訴，不過亦有網民表示張聖圭並沒有錯：「但解散的確是事實啊」、「太敏感了吧」、「那是不是要將字典中『解散』一詞都刪除呢？」。

而張聖圭今午在社交網公開部分IZ*ONE粉絲發給他的私訊，並發文向IZ*ONE及其粉絲致歉，承認未有顧及他們的感受：「我一直想着要守着最基本的禮儀，但我發現自己漸漸失去初心和變得傲慢，我會借今次事件成為更深思熟慮的DJ。」不過他發文後卻引起IZ*ONE粉絲及其他網民之間的罵戰，張聖圭亦似乎知道事情愈鬧愈大，其後將社交網設為非公開。