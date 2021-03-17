本日日本：學吳業坤行「東海道五十三次」有乜要注意？

歌手吳業坤上年去咗日本Working Holiday，回港前希望來個壯舉，進行一場由關西徒步到關東的長征之旅「東海道五十三次」，經過18日旅程，今日終於到達終點東京啦！究竟「東海道五十三次」是怎樣的一個旅程？

東海道約長492公里，是江戶時代由京都到江戶（現在東京之一部分）最重要五條道路之一。這條路可以從東京的日本橋，直達京都的三條大橋，途中因為有53個宿場（類似高速公路的休息站），因為被稱為東海道五十三次。以這個主題為發想的作品不少，包括浮世繪或歌曲，連任天堂紅白機也曾推出以此命名的遊戲。古時人們大概需要12至15日完成這個旅程，坤哥今次就用咗18日，每日步行約30至35公里，由京都三条大橋出發，經過滋賀縣、三重縣、愛知縣、靜岡縣、神奈川縣，最後到達東京都的日本橋。

如果你也想挑戰的話，就要學吳業坤咁定好大概路線、每天住宿及要品嘗的當地名物啦！適逢櫻花季節的話，沿途更可欣賞到大量櫻花，為路途添色彩。好似吳業坤就喺鴨川見到早櫻，欣賞到琵琶湖同富士山美景，沿途享用逢坂山鰻魚飯、滋賀鮒壽司、名古屋燒雞肉、靜岡蜜瓜等等，仲成日同居酒屋老闆吹水，識到好多朋友。咁長路程有乜要準備呢？必備物品包括輕便的替換衣物、防水風褸、跑鞋、手套、毛巾、紙巾、電話、充電器、縮骨遮、行山杖、補充能量食品等，水同食物唔夠可以中途購買，不用帶太多，以輕便為大前提。大家有機會也不妨學吳業坤，展開熱血之旅！