半夜食靚菜打邊爐妙法

鍾意去日本嘅對周街都係嘅自動販賣機（香港人就叫自動售賣機）絕不陌生，基本上乜種類產品都有得賣，而香港嘅自動售賣機基本上只供應飲品，近年才多了其他種類，最近更有生力軍加入，就係賣新界菜同凍肉火鍋料，就算半夜想食新鮮菜或打邊爐都無問題！

免洗免切新鮮蔬菜

早前由e士多於沙頭角公路龍躍頭段一號橋及坪輋李屋新村樂奇園士多各設置了一部24小時「蔬菜售賣機」，供應多款新鮮菜，好似芥蘭苗、油麥菜、娃娃菜、茄子、蜜豆、四季豆、西蘭花、南瓜、小棠菜，甚至沙律菜等，唔少更係新界新鮮採收後清洗乾淨後以氮氣包裝，可以話「免洗免切」，即開即落鑊，仲有已經「執好碼」嘅蔬菜湯料，只需連豬骨就可以煲出老火湯，夠晒方便。試業期間凡購買任何蔬菜，第二盒即時優惠回贈，抵之餘又夠晒方便。

幾時想打邊爐都得

對唔少香港人嚟講，打邊爐係唔分季節嘅，春夏秋冬幾時想食都可以，之不過時勢並唔容許幾點都有餐廳開業或食材供應，於是乎由營火食品設置嘅24小時自動販賣機應該可以幫到唔少即興火鍋控。基本上大部分打邊爐嘅丸類、肉食等都有供應，連醬料及湯料亦有唔少好選擇，就算收得夜或半夜想打邊爐都唔怕買唔到料打唔成喇！