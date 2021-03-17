全新「勝色」腕錶　重現日本武士精神

作為G-SHOCK旗下最頂級手錶系列MR-G，每有新作推出都定必引起錶界哄動。早前品牌正式發布了MR-G最新3款腕錶，包括：MRG-B2000B-1A、MRG-B2000R-1A及MRG-B1000BA-1A，3款設計運用常見於戰國時代武將盔甲及頭盔上帶有勝利寓意的「勝色」打造，延續MR-G系列一直採用日本傳統工藝元素去打造的特色風格。

日本傳統色系中經藍染得出的藍色就有多達20多種分類，而當中深藍色就稱為「褐色」（Kachiiro），因為其發音與「勝利顏色」（Katiiro）相近，所以自戰國時代已經深得武將喜愛，於穿着的盔甲及頭盔都用上「勝色」，希望可以帶來勝利。2018年俄羅斯世界盃，日本國家足球隊（JFA）所穿的球衣亦是用上「勝色」，可惜球隊最終都是16強止步，不過由此可見「勝色」於日本不同文化領域都有一種無可代替的神聖地位。是次MR-G系列主打的MRG-B2000B-1A及MRG-B2000R-1A，錶殼就同樣採用耐撞擊性的鈦金屬打造，錶盤中央及外圈位置加入日式鱗紋圖案及摺疊式屏風細節；前者以金色錶冠、按鈕及錶圈螺絲與「勝色」形成對比效果，並配上鈦金屬錶帶盡顯其金屬美學；後者錶圈部分以重結晶鈦金屬製成，讓其表面呈現出日本刀刃的「沸」（刀刃的紋理），其Dura Soft Fluoro橡膠錶帶更有毘沙門龜甲綴飾，將日本武士盔甲及頭盔的「勝色」及獨特紋理一一呈現到兩款新作上。

系列中另一款MRG-B1000BA-1A的外觀設計與上述兩枚相近，同樣用上「勝色」演繹，不過錶盤的「三圈」擺放位置有所不同，而且腕錶直徑、厚度及重量都稍為「瘦身」，手腕較幼的男生或女生都一樣適合。除了擁有「勝色」外觀，3款MR-G最新腕錶亦同樣配備傲視同群的卓越功能，當中包括：每天自動接收訊號校正時間達6次，27個時區及夏令時間切換，指針自動歸位校正，省電模式（腕錶於黑暗環境中指針會停止以節省電力），秒錶及倒數碼錶，更可通過Mobile Link（以Bluetooth無線連接）與智能電話配對。腕錶更具備Tough Solar（太陽能充電），電池充電後可使用5個月（充電後沒有暴露於光線下作一般使用情況計算），於省電模式（放於黑暗環境）下更長達26個月，強悍性能與「勝色」象徵的武士精神如出一轍。

模特兒：Jojo Rhodes @ Primo