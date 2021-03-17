絃花美紀　寫真界終極兵器

絃花美紀亦被喻為擁有「神級Body」以及「超越二次元之Body」。（互聯網）

相信大家都唔想見到有人兇神惡煞咁手執兵器出現喺自己面前，因為咁代表惡鬥難免，亦非死即傷。不過，見到呢位寫真界終極兵器現身，男人都會歡喜若狂，甚至會出現「兵器」高舉相迎嘅情況，皆因佢就係薄身又好波嘅絃花美紀喇！

極度胸猛

近期日本寫真界出現咗一位被稱為二次元體態偶像嘅爆乳尤物，佢名叫做伊織菴，其身材的確令人震驚，纖瘦得嚟上圍極具分量，好多人都認為呢種身材只有喺二次元世界，亦即係漫畫當中先至會出現，勢估唔到現實中原來真係有㗎！雖然今日同大家見面嘅絃花美紀冇伊織菴對J奶咁勁，但係身材同樣令人吃驚。

今年25歲嘅佢被歸類為清楚派姊系女優，五官分明又清麗，而且氣質帶點輕熟同溫婉，感覺就好似一位待人親切嘅姐姐咁。而呢位姐姐卻極為「胸」猛，上圍對G奶質感天然又夠大，同時四肢及腰肢都咁纖瘦，而且仲隱若可以見到腹肌，如此驚人體態，難怪被寫真界稱為「寫真界之終極兵器」。

為名而露

另外，美紀仲被喻為擁有「神級Body」以及「超越二次元之Body」，而佢嘅身材之所以咁正，原因之一係深懂營養學知識喇！佢其實係一位營養師，識得如何攝取足夠營養，又曉得如何做運動操弗自己，身材想唔變得火辣誘人都幾難啦！

不過，美紀唔想安安分分做營養師，佢曾經表示好鍾意展露自己嘅身材，又好想成名，所以決心從事寫真女優工作，仲話期望今年拍更多寫真，以及成功爭取上電視演出嘅機會。後者暫時就未知能否成事喇，但係佢嘅寫真女優之路應該會相當順遂，因為4月就會推出第3部寫真DVD作品，更得到出版社落足本錢去沖繩取景添！

美紀真係好鍾意向大家騷自己副驚人胴體，所以大家Click入佢嘅社交網，就可以睇到好多好多半露騷胸嘅寫真以及自拍片段，必定大飽眼福喇！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎5吋

三圍：34G-23-34