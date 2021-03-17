疫情收入冇損！孫慧雪勝在夠爛做

藝人孫慧雪近年既拍劇又當主持、歌手及網紅，曾被朋友揶揄「爛做」，力勸她建立鮮明形象，沒料疫情突襲，她一個輕鬆轉身就變陣在網上搵食，收入絲毫沒影響，惟龐大工作量令一家人相處時間減少，3歲多的兒子因不捨媽媽返工而爆喊，令阿雪相當心痛。

忙於拍攝無綫節目《姊妹淘》的孫慧雪，早前客串處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演任性富家女，由於從未演過該類角色，當日接到劇本時非常興奮，不諱言僅參與一集未夠喉，期望監製給予機會，安排多些戲份。

心痛少時間湊仔

早前阿雪開網店賣雜貨、護膚品及零食等，她表示利潤雖然不高，但認為可幫助小店，所以不介意，更說：「之前成日開直播，又喺唔同網上平台做嘉賓，雖然係疫情，但真係好彩冇影響收入。啲人話我爛做、唔夠專，分辨唔到我邊瓣，但當疫情嚟到時，我慶幸當初冇專注喺一瓣到，幕前冇工作就跳入網絡搵錢。」由於忙得不可開交，照顧家庭的時間相對減少，結果囝囝以行動「投訴」，她說：「有一次出門口返工，佢發現之後眼淚流晒出嚟，搞到我都好心痛，即刻上前攬住佢，冇計，依家香港地好多父母都係咁，惟有犧牲見朋友時間。（同老公分配時間？）佢好好，會接我收工爭取時間見面，盡量喺車程入面傾，因為喺屋企個仔會爭住黐我。」

計劃開甜品網店

另外，談到《姊》除了介紹潮流，阿雪與吳紫韻還有個煮甜品環節，她說：「成日要搵呢方面嘅資料，跟住喺甜品個基礎上再加創意，平時有匿喺屋企練習，本身呢方面唔叻，只限蛋糕同朱古力，依家識整鳥結糖，所以我哋構思一齊開網店，或者喺市集開住先。（分工合作？）係，我哋一日要整好多個甜品，佢喺韓國學整花藝蛋糕，我都有跟佢學。」更指每日在甜品催谷下不自覺增磅，所以同時間努力戒食澱粉質，確保不會變大肥婆：「其實我由123磅減到依家114磅，只係上鏡比其他主持肥，因為佢哋全部都好瘦，好在監製好好，每次安排我坐喺枱入面嘅位置，等我冇咁顯肥。」