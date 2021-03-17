謝芷倫疫市6位數搞花膠生意　做埋送貨一腳踢

藝人謝芷倫憑《愛．回家之開心速遞》「林美香」一角成功入屋，最近更成為綜藝節目《姊妹淘》一分子，雖然不乏曝光率，但疫情關係令搵銀機會太減，她最近另謀財路，除幕前演出外，還投資花膠生意升呢做老闆娘。

日前約中午12時許，戴上帽子的謝芷倫手拿一袋二袋現身佐敦，急步進入一棟商業大廈內，見她站在電梯大堂將袋中的花膠取出點算後，再放回紙袋內，顯得有點手忙腳亂。未幾她兩手空空離開大廈，送貨後的她已滿頭大汗，躲在一邊拉開口罩用紙巾拭汗。

其後她途經附近幾間海味店，忍不住停下來眼望望，之後入了一間較具規模的海味舖，睇勻鮑參翅肚，又將一盒盒花膠拿上手對着燈光細看，似乎頗有研究。

首次投資信心十足

事後謝芷倫接受電話訪問時，透露趁當日不用開工，便親自交貨給相熟客戶，她說：「我係最近先開始做花膠生意，因為係網店，冇地舖，所以要送貨，嗰班係我相識嘅熟客，所以由我親自送過去。（投資幾多？）投資咗6位數，呢門係開心生意，我自己鍾意食，又可以介紹啲好嘢畀人，食完大家一齊變靚。」她表示有家人在新西蘭從事相關生意，有可靠貨源之餘，遇上問題又不致求助無門，故對首次投資充滿信心。