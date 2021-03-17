食住花生睇好戲　零舍過癮

每個人身邊總有一兩個「花生友」，而講到食住花生睇好戲，梗係睇成人作品最過癮啦！今次就以花生Peanut為主題，為大家搜羅同佢有關嘅成人俚語，同埋令人一睇難忘嘅經典成人作品。

飛釘誘惑

如果直譯「Peanut Smuggling」嘅話，會得出走私花生嘅意思，只係現實中有乜嘢人會走私花生呢？原來喺情色俚語中，佢嘅意思係我哋成日講嘅「飛釘」。據稱呢個俚語最早嚟自英格蘭，原由係因為兩顆乳點貌似兩粒花生喎。不過情色俚語中嘅「Peanuts」卻又同乳點無關，反而係暗指微乳，大家千祈咪搞錯喇！

女士自娛

如果聽到女士話，佢解決生理需要嘅方法係「Polishing the Peanut」時，大家知唔知係乜嘢意思呢？中文解做幫花生拋光嘅佢，其實係自娛咁解。原來喺情色俚語中，「Peanut」亦有指女性私處粒小豆子嘅意思，加上拋光嘅動作，便衍生出自娛嘅暗喻。

講起性愛玩意，有個重口味嘅玩法叫「Dirty Peanut」，就係男士喺漫遊完後花園後，再將兵器喺女伴嘅臉上畫個眼鏡圖案。嘩！真係好Dirty好重口味呀！

超強陣容

美國四仔界有咁多經典脫星，如要欣賞佢嘅作品，究竟要睇幾耐至睇得晒呢？6個鐘就夠喇！呢套由Vivid喺2006年3月推出嘅經典作品《Peanut Butter And Jilly》，收錄咗由80年代至千禧年初一眾極具代表性脫星嘅演出，包括Jill Kelly、Tia Bella、Chasey Lain等超過30位脫星，呢個陣容相當鼎盛，而且位位都係人氣高企，兼擁有迷人胸器同強勁床技，好似1971年12月7日出生嘅Chasey Lain，1993年出道後憑住36D巨乳以及精湛強床技，而成為炙手可熱嘅脫星。

花生友最愛

世界上有唔少花生友，講到AV花生友最愛嘅AV女優，必定係深田詠美，事關佢喺社交網動作多多，每次總會成為熱話，好似上年8月發文話，如果該文轉發幾多次，佢就食幾多七味粉撈碗麵，結果被轉發超過6萬次，食到佢大叫絕望！另外，佢又稱「乜嘢都可以教你」，結果網民又問點整車、點寫電腦程式、點樣分析股市動向等，好彩有一眾網民幫手解答，先至冇令詠美出醜。不過其實佢本身已經好有話題性，因為坦言曾整容兼隆胸嘅佢，極受日本AV迷歡迎，加上佢最叻製造話題，不愧為花生友最愛。