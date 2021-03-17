樓都睇埋！姚子羚自揭曾「逃婚」　原因係？

踏入40歲的姚子羚，入行18年，感情史不多，為人所知的是拍拖3年並於2018年分手的鄭子邦，兩年前她與夜場老闆Raymond撻着，不幸背上「小三」之名，但其實子羚是受害者，不過有指她已原諒對方並「翻達」，每問及此時，她都表示不想說多。日前訪問中，她再被問及現時感情狀況，子羚只謂：「我都講過，不嬲感情都選擇低調，我對感情係一個好認真嘅人，無論追求者、前度又或是另一半，我都唔想身邊人有壓力，佢哋係圈外人，有時畀人起底，啲資料都係錯嘅，我性格又唔鍾意解釋，解釋只會間接傷害到更多人，自己亦要承受好多，我只想保護大家。」子羚不諱言渴望如好姊妹李施嬅般，到正式踏入教堂一日，才跟大家分享喜悅，她謂：「我唔係鍾意收收埋埋，但未到嗰刻我都唔想公開，唔係為自己辯護，身邊朋友知我係咩人就得。 」

仍然相信愛情

屢次被指「逼婚」而引致戀情觸礁，其實子羚只希望找到一個真正可付託終生的人，她更自爆多年前曾「逃婚」，最終分手收場。她謂：「啲人成日話我「逼婚」，係與唔係，清者自清，對我嚟講感情生活係幾私隱，再解釋都冇用，兩個人喺埋一齊係冇得逼，就算你今日逼到對方結婚，唔啱嘅都會離婚！嗰陣我同男朋友提及過結婚，大家仲去埋睇樓添，最終冇結係因為大家價值觀唔同，我嗰刻覺得佢未係我人生可行埋落去嗰個，唔Work咪唔繼續囉！」曾遭遇失敗，但子羚仍相信愛情，她坦言不會因此卻步：「好多嘢都係Timing問題，就算一個花花公子、浪子都有想定下來嘅一日，睇吓你遇唔遇到啫，唔好話男人，就算係女人都可能嗰一刻唔想結婚，想向事業衝刺，我覺得男人點都要顧家、有責任心，願意同你同甘共苦，呢樣嘢唔係純粹感覺就得，我都尋找緊兩樣都俱備。」

演活中女監製大讚

現時播映的劇集《大步走》中，子羚飾演何家欣一角，角色是「中女」，帶點傻氣，子羚未曾演過這類角色，笑言「何家欣」某程度與自己相似：「我都係一個男仔頭、傻大姐，角色將子羚某部分投放出嚟，喜劇對我嚟講係挑戰，唔用力做角色唔豐富，做得多又怕太誇張，不過可以畀大家見到我真正戲外嘅另一面都好。」合作多次的拍檔陳山聰力讚子羚演活這個角色，做得相當好。子羚亦指編審估不到她演活「中女」，更開心謂：「我家姐都有讚我，話做得好自然、好搞笑，自己已經覺得好開心。」

感情急唔嚟

女人踏入30與40歲生理與心理分別都很大，子羚對於「中女」這個稱號笑言「feel緊」，她說：「自己冇去介意，等如生咗小朋友，你唔會同人講我唔係媽媽嚟！我只能講，就算我係媽媽，我都係一個靚媽媽，就算我係一個中女，我都希望有自己嘅生活態度，Keep得好靚。」問到踏入40歲會否快些結婚、生小朋友時，她說：「的確人大咗要用時間了解一個人，冇以前咁大勇氣，好多嘢估計唔到，可能一拍就結婚，又可能拍拖6、7年都唔知咩事，我係相信愛情感覺，但我亦明白人生要面對現實，搵唔搵到一個適合你嘅人共度下半生呢？呢啲嘢真係急唔嚟！」

場地提供：Amelia by Paulo Airaudo@ Harbour City

化妝：Henry Li

髮型：Taylor Wan @Hair Corner K-11