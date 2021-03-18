【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月初六乙丑金開日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、拜師

忌：栽種、補塞、飾牆

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、4、6、9

幸運顔色：白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

做事快靚正，財運也不錯，但投資要見好就收。

金牛

心情低落，精神難以集中，感情易受外界干擾。

雙子

易與另一半爭吵，切勿把工作上的怨氣帶回家。

巨蟹

運勢平平，不妨抽空逛公園散心，重拾好心情。

獅子

要在職場取得佳績，第一步應處理好人際關係。

處女

事業上有獨當一面的機會，付出與收穫成正比。

天秤

人緣佳，不管工作有多複雜，總有人伸出援手。

天蠍

適宜獨處，不要跟另一半走得太近，免傷感情。

人馬

表達愛意的好時機，一於抽空陪伴喜歡的人。

山羊

公務纏身，宜分清輕重緩解，才能逐一解決。

水瓶

待人處事勿過於強硬，謹記小不忍則亂大謀。

雙魚

行事欠耐性，小心因好大喜功而惹上麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 財運佳

（跌）羊 多阻滯

鼠

心情不錯，但切忌口不擇言，以免激嬲另一半。

牛

謹慎處事，留意細節，可望令事業更上一層樓。

虎

桃花運下跌，宜控制情緒，多關心和包容伴侶。

兔

財運佳，做事有主見，可靠努力獲得不錯回報。

龍

忙個不停，但付出與收入不成比例，心生怨憤。

蛇

專注工作冇難度，但不要忽略另一半的感受。

馬

優柔寡斷，舉棋不定，宜用客觀角度看問題。

羊

是日沖煞，諸事不順，停下腳步可帶來轉機。

猴

人緣運差，宜多包容同事，千萬別得罪長輩。

雞

工作運一般，要記住教訓，掉以輕心易孭鑊。

狗

易因麻煩事而急躁，宜調整心態，否則更倒霉。

豬

表達要清晰，留意語氣用詞，避免惹人誤會。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

改變命運由自己開始

很多人用占星來做占卜，但學習占星亦能夠拓闊知識層面，不被愚昧限制及約束。關心及預測未來是正常不過的事，究竟了解星盤背後，我們可以做甚麼？與其說命運天注定，我倒是相信性格可以改變命運，或者是心態決定命運。

心理占星可以從星盤中看出個性，例如我是喜歡獨處？還是時刻要人陪伴？這在愛情關係中很重要，因一般人以為相愛就是大家有共同目標，甚麼事都一起去做，但如果你是個我行我素的個體，那就要找個同樣需要空間的伴侶。當了解自我後，還要知道你喜歡甚麼類型的人，這些線索可從星座中得到提示。雖然這些框框好像限制了可能性，但知道比不知道好，如果我問你，究竟你鍾愛甚麼類型的人，你有答案嗎？一支針沒有兩頭利，你不能夠找到可以給你空間的伴侶，同時他又會時刻向你報到，認識十二星座性格可以訓練客觀邏輯思維，了解不同個性。改變命運由自己開始，當外在環境不能改變，就努力改變自己，加上在對的時候做對的事，就會事半功倍。能夠理性分析固然好，但感性的你，如果有被感覺帶着走，那可能是宇宙賦予你直覺力，那就更加要善用了。