吳浩康失手變第三者？郭思琳疑背正印偷食

歌手吳浩康（Deep）白色情人節與33C「格鬥女神」郭思琳，以情侶裝上陣同遊南丫島兼宿一宵。對於「戀情」曝光，他們的回覆未有否認，字裏行間更令人有所聯想。正當以為戀情浮面時，思琳卻被爆原來已有拍拖長達3年的圈外男友，惹來偷食疑雲！

據知，思琳的男友叫Chester Chan，年約40多歲，從事金融，2人興趣相同，同樣愛玩巴西柔術，更已發展至同居關係，她亦曾在男友家為網上個人頻道進行拍攝。翻查社交網資料，Chester經常晒與女友玩柔術、出席聚會、去旅行的合照，又大方tag對方，而首次見思琳「現身」其社交網是2017年8月的事，當時她玩巴西柔術升級至藍帶，男友戥她開心，可見關係匪淺。2人亦愈見緊密，直至2018年底，男方不避嫌開始分享與思琳錫錫的親熱照，明顯熱戀中，又不時上載女友的工作戰績大表支持。

而思琳除了登堂入室，與男友年約4歲的「餅印」兒子亦相處融洽。Chester經常Po出可愛囝囝的相片，由入產房陪產到日常生活等，時刻捕捉兒子的成長點滴，可見是個暖男爸爸。他亦不時大晒與囝囝及思琳的「一家三口」合照，3人經常外出遊玩，如同遊主題樂園，見思琳細心照顧其兒子，明顯一家親，2月底仍一同現身家庭聚會。思琳密會Deep同遊南丫島前夕，Chester仍在上載一段與思琳玩柔術「肉搏」的短片，見她鉗到男友實一實，但翌日即全情投入陪Deep，分身有術！

「離島宿一宵」事件曝光後，Chester原本公開的社交網，突然轉為私人帳戶，予人此地無銀之感！東網就此事致電思琳，起初她仍沒有透露有男友一事，當被踢爆名花有主，問到可是背住正印男友與Deep同遊南丫島？男友可知此事？她只表示：「今次去南丫島只不過係一班好朋友嘅普通活動，冇需要瞞住任何人，其實我一直都將自己嘅私生活低調處理，所以唔多講，希望大家見諒，多謝關心。」再追問男友有小朋友一事，她即自爆目前是單身，令人耐人尋味！至於疑似變成第3者的Deep未有回覆。