【限時優惠至3月19日下午5時】台灣當造水果　1盒95折、2盒9折

【營業資訊】台灣有水果王國美譽，肥沃土地加上獨特氣候，一年四季盛產多種優質水果。HTMall特別由當地引入多款當造水果畀大家！今年仲同台灣果農合作種愛文芒！仲有各款水果任你揀，有巨鑽牛奶果、太麻里枇杷、鳳梨釋迦、高山雪梨、黑珍珠蓮霧、白玉苦瓜、水果粟米、三星葱等等。全部水果由台灣果農新鮮採摘入箱再直接空運到港，新鮮送到你屋企。依家所有台灣水果買一盒95折，兩盒即享9折，仲有銀行轉帳/FPS付款再享3%折扣。

屏東枋山外銷級頂級愛文芒（1盒6隻3kg） 預售限量50盒 HK$360

準備進入一年一度嘅愛文芒季節，今年HTMall聯同台灣果農故事專程搵到屏東枋山專門栽培頂級外銷班嘅果農合作種植愛文芒畀大家。枋山日照足夠，水土優良，仲有帶鹽嘅海風滋潤，令每一顆愛文芒在成熟後都特別飽滿多汁香甜，係最出類拔萃嘅愛文芒。

台灣太麻里枇杷（1盒18至20粒500g） HK$198起

枇杷含有機酸，能刺激消化腺分泌，對增進食欲、幫助消化吸收、止渴解暑有相當作用。同時枇杷有抑制流感病毒作用，常吃能預防四時感冒。枇杷最神效係潤肺化痰止咳，只要將鮮枇杷加小量南北杏煲水，對止咳有卓越功效，所以坊間稱枇杷為天然止咳水。

頂級巨鑽牛奶果（1盒5至6粒、1.8至2kg） HK$410

牛奶果嘅營養價值高，係水果界中美顏神器，多食除咗靚靚之外，仲會對女性婦產科方面有極大嘅療效價值。男士們亦非常適合食用，整理腸胃、跌打損傷、腰酸背痛、改善疲勞一隻包辦。

頂級屏東黑珍珠蓮霧（1箱14至18粒2kg） HK$340

來自屏東最優質產區嘅黑珍珠蓮霧甜度高，爽脆多汁，果體飽滿。蓮霧含有豐富水分、維他命及其他營養，膳食纖維及果膠能夠幫助消化，幫助身體新陳代謝。

台東外銷A級鳳梨釋迦（1箱4至5隻3kg） HK$350

鳳梨釋迦顧名思義會帶有鳳梨香甜，甜度唔需要懷疑，怕甜易咳人士小心服用，果肉比例比大目釋迦高，鍾意啖啖肉嘅朋友一定會愛上。

台灣水果玉米（1箱10至13條3kg） HK$280

它的主要特點是皮薄無渣、口感細膩、質脆而甜，所含水分較高，生吃有解渴的功效。水果玉米富含大量維他命都是有長壽、美容作用。

宜蘭三星葱（1kg/3kg） HK$220起

三星葱又稱為「四季葱」，葱白飽滿細長，葉肉厚實而嫩。三星鄉的土地因為接收蘭陽溪上游無污染的水質，加上雨量豐沛，因為生長環境得天獨厚，所以能夠種出葱味濃郁、辛中帶甜的三星葱。

白玉苦瓜（1箱6至8條3kg） HK$280

白玉苦瓜維他命C含量極高，能提高人體的免疫功能。所含有的苦瓜甙和苦味素能增進食欲，健脾開胃。它的新鮮汁液含有苦瓜甙和類似胰島素的物質，具有良好的降血糖作用。

高山雪梨（1箱6粒） HK$380

台灣高山雪梨，高海拔培養，氣溫愈低甜度愈高，果核細小，果肉雪白，不但多汁且肉質細脆甜，渾圓結實的外形給人福氣圓滿。