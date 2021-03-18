袁偉豪同屆校花做足多年閒角　年近40獲激讚零走樣

無綫小生袁偉豪當年曾參選青少年雜誌嘅第1屆「校花校草選舉」，如今已成功進身一線地位，相反，同佢同於1997年參選嘅潘冠霖（Deborah）就同人唔同命！

Deborah參選「校花選舉」後，2000年曾擔任「TVB Cover Girl」，之後參加過第1屆 「英皇超新星」，畢業於第17期無綫電視藝員訓練班後加入無綫，一拍劇就拍足咁多年，不過全部都係做閒角，而同期畢業嘅藝人有黃嘉樂、李霖恩、鄭世豪及何綺雲等。而早前喺劇集《鐵探》中，Deborah就再遇上袁偉豪！

而喺《踩過界II》中，飾演法庭職員嘅佢只有少量對白，但就有大量曝光率！不過講到最巴閉，都係拍足3輯《皆大歡喜》，曾喺時裝版中飾演15個角色，3輯加埋超過30個！雖然產量無數，但都係做小角色，不過佢就似乎唔多介意，話無綫份人工唔係外間講到咁差，之前都有買股票投資！而現今佢就喺公開大學修讀節目製作課程，得閒就會返無綫拍劇，暫時冇其他工作，早前佢就拍咗未播映嘅《唐人街》、《把關者們》等！佢亦不時喺社交網上載集郵照及自拍，雖然年近40，但網民都大讚佢Keep得好，面上零皺紋！