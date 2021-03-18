BTS閃卡涉歧視亞裔遭粉絲圍剿　生產商跪低道歉

美國著名公司Topps過去經常推出以體育運動或球員作為主題的閃卡（Sports Card），於美國等地甚受歡迎，其中NBA籃球卡於香港及亞洲地方亦大有市場。而Topps近年為了迎合粉絲的喜好，還推出在《格林美音樂頒獎禮》上贏得大獎的歌手系列閃卡，近日便在官網預告著名系列Garbage Pail Kids的《2021 Topps Garbage Pail Kids: The Shammy Awards》閃卡，除了有Harry Styles、Taylor Swift與Billie Eilish等獲獎歌手之外，還包含獲得提名而最終落空的唯一韓國組合防彈少年團（BTS）。

不過，有別於其他外國歌手均以他們的歌曲、MV又或是唱碟的特色製作閃卡，BTS的插圖則是以成員置身扑傻瓜遊戲中，慘遭格林美獎座扑頭的7子均露出痛苦表情，臉上還有不少瘀傷。鑑於最近美國仇恨亞裔的暴力案有上升趨勢，不少粉絲均質疑生產商是以此為主題製作閃卡，並涉嫌歧視亞裔人，網民更在社交網發起「#AsiansAreHuman, #StopAsianHate」的Hushtag。Topps最終不堪全球BTS粉絲的圍剿而跪低，透過官方社交網發聲明表示理解顧客對此款BTS閃卡非常失望，為此道歉並承諾會在今輯產品中抽起BTS的閃卡。